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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $67,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання, відновивши попередні втрати під час торгів.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET підвищується на $0,83 (1,24%) від рівня закриття вівторка, до $67,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднімаються в ціні на $0,96 (1,48%), до $65,94 за барель.

Ринок позитивно відреагував на інтерв'ю президента США Дональда Трампа, в якому він сказав, що втрачає впевненість у тому, що зможе переконати Тегеран відмовитися від ядерної програми. "Я набагато менше, ніж кілька місяців тому, упевнений, що вдасться укласти угоду", - прокоментував політик ситуацію навколо переговорів Вашингтона і Тегерана щодо ядерної проблеми в підкасті Pod Force One.

Нездатність двох країн укласти угоду означатиме збереження санкцій щодо іранського нафтового експорту.

Підтримку ринку також продовжує надавати оптимізм, пов'язаний з торговельними переговорами Китаю і США. За підсумками дводенних консультацій у Лондоні сторони погодили план реалізації досягнутих раніше домовленостей.

"Ми досягли рамкової угоди про реалізацію женевського консенсусу", - заявив журналістам американський міністр торгівлі Говард Лутнік, маючи на увазі переговори, які відбулися раніше, і на яких сторони погодилися на 90-денне заморожування взаємних імпортних мит.

Учасники ринку очікують виходу офіційних даних щодо комерційних запасів нафти в США, які будуть опубліковані о 17:30 EET. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують, що звіт міністерства енергетики вкаже на скорочення запасів нафти на 100 тис. барелів.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви в США за минулий тиждень скоротилися на 370 тис. барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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