Міненерго США підвищило прогноз зростання світового виробництва РВВ у 2025 р. на 170 тис. б/д, знизило на 0,5 млн б/д у 2026 р

Світове виробництво рідких вуглеводнів (РРВ) у 2025 році збільшиться на 1,55 млн барелів на добу - до 104,35 млн б/д, що на 170 тис. б/д більше, ніж у прогнозі в попередньому звіті управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

У 2026 році EIA тепер очікує виробництва 105,14 млн б/д (на 0,8 млн б/д більше, ніж у нинішньому), тоді як раніше очікував темпу зростання в 1,3 млн б/д - до 105,43 млн б/д.

"Хоча нещодавня заява ОПЕК+ додала короткострокову пропозицію до нафтових балансів у нашому прогнозі, ми внесли додаткові корективи до нашого прогнозу видобутку в Казахстані, щоб точно врахувати нещодавні рівні видобутку на родовищі Тенгіз. Ми також переглянули наш прогноз щодо Бразилії, оскільки плавуче судно для видобутку, зберігання і відвантаження нафти (FPSO) Bacalhau має почати роботу раніше, ніж ми припускали в нашому прогнозі", - йдеться в документі.

Водночас в EIA вважають, що, попри оголошене третій місяць поспіль прискорене нарощування квот на видобуток, члени ОПЕК+ вироблятимуть нижче поточного цільового обсягу, щоб обмежити зростання світових запасів нафти та спробувати підтримати ціни, що падають.

Так, прогноз видобутку нафти в Казахстані підвищено на 120 тис. б/д у 2025 році - до 2,19 млн б/д і на 70 тис. б/д у 2026 році - до 2,2 млн б/д.

Прогноз щодо Бразилії на 2025 рік збільшено на 130 тис. б/д - до 4,5 млн б/д, щодо видобутку в 2026 році - на 170 тис. б/д, до 4,74 млн б/д.

Утім, EIA наголошує на високій невизначеності прогнозу, зокрема, ризиків щодо пропозиції. "Лісові пожежі навколо основних об'єктів канадських нафтоносних пісків в Альберті, напруженість, що зростає у тривалому російсько-українському конфлікті, а також потенційний форс-мажор на експорт нафти з Лівії можуть призвести до перебоїв у поставках. Іншим джерелом невизначеності є готовність і здатність членів ОПЕК+ координувати майбутні виробничі цілі в умовах падіння цін на нафту і збільшення поставок нафти з джерел за межами ОПЕК+", - йдеться у звіті.

На ціни на нафту можуть вплинути і переговори США зі своїми торговельними партнерами, а також незрозумілий статус санкцій щодо Росії, Ірану та Венесуели.

"Ми очікуємо, що ОПЕК+ збільшить видобуток сирої нафти на 0,3 млн б/д цьогоріч порівняно зі скороченням на 1,4 млн б/д у 2024 році, перш ніж збільшити на 0,5 млн б/д у 2026 році. Ми очікуємо, що країни, які не входять в ОПЕК+, сприятимуть зростанню світового виробництва рідкого палива цього року, збільшивши видобуток на 1,1 млн б/д. Проте в нашому прогнозі ОПЕК+ стимулює зростання наступного року, оскільки зростання в країнах, що не входять до ОПЕК+, в нашому прогнозі сповільнюється до 0,2 млн б/д, водночас зростання в Бразилії, Гаяні та Канаді частково компенсується невеликим падінням видобутку в США", - ідеться у звіті.

