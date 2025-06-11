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АНАЛІТИКА

Міненерго США знизило оцінку зростання світового попиту на РВВ у 2025 р. на 180 тис. б/д, до 0,79 млн б/д

 

Міненерго США знизило прогноз світового попиту на нафту та інші рідкі вуглеводні (РВВ) у 2025 році з 103,71 млн барелів за добу (б/д) до 103,53 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.

З урахуванням того, що відомство зберегло свою оцінку нафтового попиту за підсумками 2024 року на рівні 102,74 млн б/д, прогноз зі зростання світового споживання РВВ у поточному році знижено на 180 тис. б/д - до 0,79 млн б/д.

Водночас прогноз попиту на РВВ у 2026 році знижено на 30 тис. б/д - зі 104,61 млн б/д до 104,58 млн б/д. Отже, EIA тепер оцінює зростання нафтового попиту наступного року в 1,05 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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