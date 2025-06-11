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Ціни на нафту знижуються, оскільки ринки оцінюють результати торгових переговорів між США і Китаєм
08:28 11.06.2025 |
Ціни на нафту знизилися в середу на азіатських біржах, оскільки ринки оцінювали результати торгових переговорів між США і Китаєм, які ще мають бути розглянуті президентом Дональдом Трампом, а слабкий попит на нафту з боку Китаю і збільшення видобутку ОПЕК+ тиснули на ринок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 19 центів, або 0,3%, до 66,680 доларів за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 16 центів, або 0,3%, до 64,82 доларів за барель о 03:18 за Гринвічем.
Американські та китайські чиновники домовилися про рамки для відновлення торговельного перемир'я та вирішення питання обмежень Китаю на експорт рідкісних земних мінералів і магнітів, заявив у вівторок міністр торгівлі США Говард Лутнік після завершення дводенних інтенсивних переговорів у Лондоні.
«Поточні корекції (цін) можна пояснити поєднанням технічної фіксації прибутку та обережності напередодні (офіційного) оголошення США і Китаю», - сказав Філіп Нова, старший аналітик ринку Пріянка Сачдева.
Трамп буде проінформований про результати перед їх затвердженням, додав Лутнік.
«Що стосується значення цього для нафти, я думаю, що це усуває деякі ризики зниження, особливо для китайської економіки, і стабілізує ситуацію для економіки США - обидва ці фактори повинні сприяти попиту на нафту і її ціні», - сказав Тоні Сикамор, аналітик ринку IG.
Тим часом, з боку пропозиції, ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на день у липні, оскільки планує скасувати скорочення видобутку четвертий місяць поспіль, при цьому деякі аналітики не очікують, що регіональний попит поглине ці надлишкові барелі.
«Зростання попиту на нафту в країнах ОПЕК+, зокрема в Саудівській Аравії, може компенсувати додаткову пропозицію від групи в найближчі місяці і підтримати ціни на нафту», - зазначив у своїй записці Хамад Хуссейн, економіст Capital Economics з питань клімату та сировинних товарів.
«Однак, враховуючи, що будь-яке зростання попиту буде сезонним, ми все ще вважаємо, що ціни на нафту Brent впадуть до 60 доларів за барель до кінця цього року».
Пізніше в середу ринки зосередяться на щотижневому звіті про запаси нафти в США від Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США.
За даними ринкових джерел, які посилаються на дані Американського інституту нафти від вівторка, запаси нафти минулого тижня скоротилися на 370 000 барелів.
Аналітики, опитані Reuters у понеділок, очікували, що запаси нафти в США за тиждень до 6 червня скоротилися на 2 мільйони барелів, тоді як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, зросли.
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