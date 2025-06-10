Нафта надалі дорожчає, Brent зросла до $67,37 за барель

Ціни на нафту зростають вдень у вівторок четверту сесію поспіль на оптимізмі з приводу американо-китайських переговорів.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET підвищується на $ 0,33 (0,49%), до $ 67,37 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,32 (0,49%), до $65,61 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 0,9% і завершила торги на максимумі з кінця квітня, а WTI зросла в ціні на 1,1%, до піку від початку позаминулого місяця, на тлі чергового раунду торговельних переговорів США і Китаю, що пройшов у Лондоні в понеділок. Міністр торгівлі США Говард Латник назвав обговорення з китайськими колегами "плідними".

Переговори тривають у вівторок. Учасники ринку сподіваються, що сторонам вдасться укласти торговельну угоду, що поліпшить перспективи зростання світової економіки і попиту на паливо.

"Нафта марки WTI торгується вище $65 - позначки, яка кілька разів з минулого вересня слугувала рівнем підтримки і подальшого опору, - сказав Оле Хансен з Saxo Bank. - Нещодавнє зростання підтримується "плідними торговельними переговорами між США і Китаєм, початком сезону пікового літнього попиту і падінням кількості нафтових бурових установок у США до чотирирічного мінімуму".

Тим часом черговий раунд непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо іранської ядерної проблеми відбудеться 15 червня в Омані, повідомили в МЗС Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новий раунд американо-іранських переговорів щодо ядерної програми Ірану планують на четвер, 12 червня.

"У нас буде зустріч з Іраном у четвер. Тож ми почекаємо до четверга", - сказав він у відповідь на запитання, чи не отримував Вашингтон зустрічних пропозицій від Тегерана в рамках врегулювання проблеми іранської ядерної програми. При цьому Трамп повторив, що США не сприймають можливість збагачення Тегераном урану.