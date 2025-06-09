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АНАЛІТИКА

Нафта торгується в невеликому плюсі, Brent на рівні $66,7 за барель

 

Нафта торгується в невеликому плюсі в понеділок на тлі оптимізму, пов'язаного з очікуваннями чергового раунду торговельних переговорів США і Китаю.

Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що зустріч делегацій відбудеться в понеділок у Лондоні, висловивши сподівання, що все "мине дуже добре".

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $66,66 за барель, що на $0,19 (0,29%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,19 (0,29%), до $64,77 за барель.

Перший раунд торговельних переговорів між двома країнами відбувся у Швейцарії 10-11 травня, сторони домовилися про тимчасове взаємне зниження мит. "Якщо підсумки зустрічі у Великій Британії також вселятимуть оптимізм, негативні економічні наслідки торговельної війни можуть зменшитися", - зазначає аналітик SDIC Essence Futures Co. Гао Міньюй.

Статдані, опубліковані в понеділок, засвідчили зниження китайського імпорту в травні загалом, і закупівель нафти зокрема, що є стримувальним фактором для нафтового ринку. Сукупний обсяг імпорту зменшився на 3,4% у річному вираженні, імпорт нафти - на 3%, повідомило Головне митне управління КНР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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