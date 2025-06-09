Ціни на нафту знизилися, але підтримуються напередодні торгових переговорів між США і Китаєм

Ціни на нафту в понеділок знизилися на кілька центів, але зберегли більшу частину прибутків минулого тижня, оскільки інвестори стежать за торговими переговорами між США і Китаєм в Лондоні, які відбуться сьогодні, сподіваючись, що угода може покращити глобальні економічні перспективи і попит на паливо.

О 06:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 6 центів до 66,41 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate впала на 4 центи до 64,54 долара.

Перспектива укладення торговельної угоди між США і Китаєм підвищила схильність деяких інвесторів до ризику і підтримала ціни на нафту, оскільки троє найближчих помічників Дональда Трампа мають зустрітися зі своїми колегами на першому засіданні механізму економічних і торговельних консультацій між США і Китаєм.

Оголошення про зустріч у суботу відбулося після телефонного дзвінка у четвер між Трампом і президентом Сі Цзіньпіном, які перебувають під тиском з метою зменшення напруженості, оскільки експортний контроль Китаю над рідкісними землями порушує глобальні ланцюги поставок.

Минулого тижня нафта Brent подорожчала на 4%, а WTI - на 6,2%, що стало першим тижневим зростанням за три тижні після новин про те, що дві країни ведуть переговори щодо своїх торговельних розбіжностей.

«Нафта Brent подорожчала до верхньої межі свого недавнього торгового діапазону за останній тиждень завдяки купівлі, стимульованій підвищеним апетитом до ризику на фондових ринках у зв'язку зі зменшенням побоювань щодо мит», - зазначив Тім Еванс з Evans Energy у своїй замітці.

Звіт про зайнятість у США, який показав стабільний рівень безробіття в травні, схоже, збільшив ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, що ще більше підтримало зростання минулого тижня.

У Китаї зростання експорту в травні сповільнилося до тримісячного мінімуму, оскільки американські мита негативно вплинули на поставки, як показали дані, опубліковані в понеділок, а дефляція на рівні заводських цін поглибилася до найгіршого рівня за два роки, чинячи тиск на другу за величиною економіку світу як на внутрішньому, так і на зовнішньому фронтах.

Дані також показали, що імпорт сирої нафти в Китай у травні знизився до найнижчого денного рівня за чотири місяці, оскільки державні та незалежні нафтопереробні заводи проводили планові ремонтні роботи.

Перспектива укладення торговельної угоди між Китаєм і США, яка може підтримати економічне зростання і збільшити попит на нафту, переважала побоювання щодо збільшення поставок ОПЕК+ після того, як 31 травня група оголосила про чергове значне збільшення видобутку в липні.

HSBC очікує, що ОПЕК+ прискорить збільшення поставок у серпні та вересні, що, ймовірно, підвищить ризики зниження прогнозу банку щодо ціни нафти Brent до 65 доларів за барель з четвертого кварталу 2025 року, йдеться в дослідницькій записці, опублікованій у п'ятницю.

Дослідники Capital Economics заявили, що, на їхню думку, «нове прискорення темпів зростання виробництва (ОПЕК+) збережеться».

Знижка WTI до Brent також скорочується через поєднання збільшення видобутку ОПЕК+, помірного зростання поставок сирої нафти в США та потенційного зниження видобутку в наступному році, зазначили в записці аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном.

Американський бенчмарк зміцнився через побоювання щодо поставок після того, як лісові пожежі порушили виробництво в Канаді, а також через стійкий попит на паливо в США під час літнього сезону поїздок.

Кількість діючих нафтових вишок у США, що є ранньою ознакою майбутнього видобутку, минулого тижня зменшилася на дев'ять до 442, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes.