Нафта стабілізувалася, Brent торгується на рівні $65,32 за барель

Ціни на нафту слабко змінюються вдень у п'ятницю на ослабленні побоювань щодо затяжного торгового конфлікту між США та Китаєм.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:18 к. ч. знизилася на 2 центи, до $65,32 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на 6 центів, до $63,31 за барель.

Підтримку ринку надала новина про те, що напередодні відбулася телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа. Трамп заявив, що розмова стосувалася головним чином торговельних питань і призвела до позитивного результату.

"Розмова (...) завершилася позитивним підсумком для обох країн", - написав Трамп у соцмережі Truth Social. Він додав, що очікує нормалізації в тому, що стосується торгівлі рідкоземельними металами. За його словами, делегації США і Китаю незабаром проведуть зустріч із цих питань.

Учасники ринку також стежать за ситуацією в Канаді, де нафтовидобувні компанії були змушені призупинити видобуток на деяких родовищах у провінції Альберта через лісові пожежі.

"Ймовірно, попит і пропозиція на ринку будуть збалансованими в другому і третьому кварталах, оскільки ми очікуємо збільшення попиту на нафту з піками в липні та серпні, що надасть змогу компенсувати збільшення поставок з боку ОПЕК+, - написали аналітики HSBC. - Після літа можливе погіршення фундаментальних показників, що стане негативним фактором для цін на нафту".