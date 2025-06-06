Ціни на нафту на цьому тижні відновили зростання на тлі відновлення торгових переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, але перебувають на шляху до першого тижневого зростання за останні три тижні після того, як президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін відновили торговельні переговори, що породило надії на зростання і посилення попиту в двох найбільших економіках світу.

О 06:41 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 19 центів, або на 0,3%, до 65,15 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до 63,17 долара, після того, як у четвер вона зросла приблизно на 50 центів.

Щотижня обидва бенчмарки були на шляху до зростання після падіння протягом двох тижнів поспіль. Цього тижня Brent подорожчала на 2,1%, в той час як WTI торгується на 4% вище.

Офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що торгові переговори між Сі і Трампом відбулися на прохання Вашингтона. Трамп сказав, що дзвінок привів до «дуже позитивного результату», додавши, що США «в дуже хорошій формі з Китаєм і торговельною угодою».

Канада також продовжила торговельні переговори зі США, а прем'єр-міністр Марк Карні безпосередньо контактував з Трампом, за словами міністра промисловості Мелані Джолі.

Ринок нафти продовжував коливатися на новинах про переговори щодо мит і даних, які показують, як торговельна невизначеність і вплив американських тарифів впливають на світову економіку.

«Потенціал посилення санкцій США щодо Венесуели з метою обмеження експорту нафти і можливість удару Ізраїлю по іранській інфраструктурі збільшують ризики зростання цін», - відзначають аналітики BMI, дочірнього агентства Fitch, в своїй записці в п'ятницю.

«Але як більш слабкий попит на нафту, так і збільшення видобутку, як з боку країн ОПЕК+, так і з боку країн, що не входять в ОПЕК, посилять тиск на ціни в найближчі квартали».

Найбільший експортер Саудівська Аравія знизила липневі ціни на нафту в Азії майже до двомісячного мінімуму. Це було меншим зниженням цін, ніж очікувалося після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу в липні.

Королівство наполягало на більшому збільшенні видобутку, що є частиною ширшої стратегії, спрямованої на відвоювання частки ринку та дисциплінування надвиробників в ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію.