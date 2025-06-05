Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується вище $65 за барель

Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання на торгах у четвер.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:25 EET становить $65,06 за барель, що на $0,2 (0,31%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,16 (0,25%), до $63,01 за барель.

Напередодні нафта помітно подешевшала на інформації про те, що Саудівська Аравія наполягає на прискореному нарощуванні видобутку країнами ОПЕК+ найближчими місяцями. Як повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, Ер-Ріяд прагне відновити втрачену частку ринку і виступає за те, щоб у серпні, а можливо і у вересні продовжити збільшувати квоти на 411 тис. барелів на добу.

Однак геополітична напруженість і ситуація з лісовими пожежами в Канаді, що обмежують видобуток, надають деяку підтримку цінам, незважаючи на те, що пропозиція на ринку в другій половині поточного року, ймовірно, буде більш ніж достатньою, з урахуванням очікуваного нарощування видобутку ОПЕК+, зазначає аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга.

У середу саудівська держкомпанія Saudi Aramco повідомила, що знизить ціни на більшість сортів нафти для азійських покупців у липні. Водночас ціни для Європи будуть помітно підвищені.

Міністерство нафти Ірану в четвер заявило про контрабанду нафти з Курдистану за межі країни, поклавши відповідальність за це на Курдський регіональний уряд. Міністерство залишає за собою право ухвалювати всі необхідні законні рішення у зв'язку з цим, йдеться в його повідомленні.

Ірак перебуває під тиском з боку ОПЕК, яка вимагає скоротити видобуток, щоб компенсувати перевищення узгоджених квот, зазначає Reuters. Альянс враховує потоки нафти з Курдистану як частину іракської квоти.

Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала різке скорочення запасів нафти за впевненого зростання резервів нафтопродуктів. Комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 4,3 млн барелів - до 436,1 млн барелів. Тим часом резерви бензину збільшилися на 5,22 млн барелів, дистилятів - на 4,23 млн барелів.