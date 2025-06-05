Ціни на нафту падають через побоювання щодо попиту в США та зниження цін Саудівською Аравією

Ціни на нафту впали на азіатських біржах у четвер, продовжуючи нещодавні втрати після того, як дані показали надмірне зростання запасів бензину та дистилятів у США, а також через зниження цін провідним виробником Саудівською Аравією.

На попередній сесії нафта подешевшала на понад 1% після неоднозначних даних про запаси в США. Слабкі дані по ринку праці також посилили побоювання щодо зниження попиту, хоча слабкість долара допомогла обмежити втрати нафти.

Ціни на нафту продемонстрували деяке зростання цього тижня, підтримані посиленням військових дій між Росією та Україною, а також ознаками зриву ядерних переговорів між США та Іраном. Трейдери робили ставки на те, що світові запаси нафти будуть меншими, ніж спочатку очікувалося в 2025 році.

О 05:14 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в серпні впали на 0,2% до 64,75 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 0,2% до 61,74 долара за барель.

У середу урядові дані показали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 4,3 мільйона барелів, що перевищило очікування.

Однак запаси бензину зросли на 5,2 млн барелів, що значно перевищило очікування, а запаси дистилятів також зросли на 4,2 млн барелів, що також значно перевищило прогнози ринку.

Ці дані викликали певні питання щодо попиту в найбільшому споживачі палива у світі, особливо напередодні літнього сезону, який характеризується великим обсягом подорожей.

Побоювання щодо уповільнення попиту в США посилилися через дані про зайнятість у приватному секторі, які виявилися гіршими за очікувані і свідчили про охолодження ринку праці. Ці дані з'явилися за кілька днів до оприлюднення ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі за травень, яке має відбутися в п'ятницю.

Ринки також залишалися невпевненими щодо торговельної політики США після того, як президент Дональд Трамп подвоїв мита на сталь і алюміній до 50%. Термін, встановлений Трампом для торговельних партнерів США для подання своїх «найкращих пропозицій» щодо торговельної угоди, також минув без оголошення нових угод.

Ціни на нафту зазнали тиску через те, що Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для азіатських покупців у липні до двомісячного мінімуму, повідомляє Reuters.

Це зниження свідчить про те, що найбільший експортер нафти у світі стурбований низьким попитом.

Зниження цін також відбулося за кілька днів після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники на чолі з Саудівською Аравією домовилися про збільшення видобутку в липні.

Збільшення видобутку відбулося попри занепокоєння щодо уповільнення попиту та потенційного надлишку пропозиції на нафтових ринках, хоча це і спричинило деяке зростання цін на нафту, враховуючи, що воно в основному відповідало збільшенню видобутку, яке спостерігалося протягом останніх двох місяців.

Згідно з останніми повідомленнями, Саудівська Аравія прагне знизити ціни на нафту, частково для того, щоб покарати інших членів ОПЕК за надвиробництво та забезпечити собі більшу частку ринку.