Банки знизили прогноз ціни на нафту на 2025 рік до рівня нижче $60

Банки знизили прогноз ціни на нафту на 2025 рік до рівня нижче від $60 за барель на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та відсутності зростання попиту на сиру нафту. Про це свідчать дані опитування юридичної фірми Haynes Boone.

Прогнози щодо нафти показують негайний вплив на ринок падіння ціни приблизно на $10 за барель у квітні.

28 банків, що взяли участь в опитуванні, знизили прогноз цін на 2025 рік до $58,30 за барель із $61,89 у прогнозі восени 2024 року.

До 2035 року, як прогнозується, ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-$57,24 за барель.

"Ми не були здивовані, побачивши, що ціна впала нижче за $60. Цінова шкала завжди трохи нижча за ринкові ціни, тому що банки консервативні у своїх прогнозах", - сказав агентству Bloomberg партнер Haynes Boone Кім Май.

Діапазон індивідуальних прогнозів цін на цей рік сильно змінювався: від приблизно $68 до низького діапазону $50, і це досить незвичайно для короткострокових прогнозів, додав Май.

За прогнозами Міненерго США, ціна на нафту марки Brent становитиме в середньому $68 за барель у 2025 році та знизиться до середнього показника $61 у 2026-му.