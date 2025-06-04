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Артур Еш
Нафта стабілізувалася, Brent торгується біля $65,6 за барель
15:48 04.06.2025 |
Ціни на нафту помірно стабільні вдень у середу після ранкового зниження і досить активного зростання за підсумками двох попередніх сесій.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:41 EET знижується на $0,01 (0,02%), до $65,62 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,02 (0,03%), до $63,39 за барель.
Зростання котирувань на початку тижня було зумовлене рішенням вісімки країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман), які раніше обмежили виробництво нафти на 2,2 млн б/д, збільшити квоти на видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні, як і в попередні два місяці. Таке рішення було позитивно сприйнято багатьма учасниками ринку, які побоювалися, що видобуток буде збільшено ще сильніше.
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,28 млн барелів. Тижнем раніше показник впав на 4,24 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 кч у середу, і аналітики в середньому прогнозують, що він зазначатиме скорочення запасів нафти на 2,9 млн барелів.
Підтримку нафтовим котируванням також надають побоювання перебоїв у поставках через війну в Україні та лісові пожежі в Канаді.
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