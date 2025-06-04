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АНАЛІТИКА

У Сумській області біоетанольний завод постраждав від атаки безпілотників

 

Ворог уночі атакував цивільну інфраструктуру в Лебединській громаді Сумської області, а також пошкодив завод із виробництва біоетанолу, повідомив голова Сумської областної військової адміністрації Олег Григоров.

За його інформацією, зафіксовано попереднє влучання дванадцятьма БпЛА.

"Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджено цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він у Facebook.

Крім приміщень підприємства було пошкоджено ще близько 10 приватних будинків.

Фахівці наразі оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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