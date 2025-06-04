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АНАЛІТИКА

В Україні створено Асоціацію мастильних матеріалів

 

Офіційно розпочала свою діяльність Українська асоціація мастильних матеріалів (УАММ) - галузеве об'єднання, що має на меті впровадження європейських стандартів, боротьбу з імпортом із країн-агресорів і модернізацію системи утилізації олив. Про це повідомляє ДП «Державна паливна компанія «МАСМА».

До складу засновників нового профільного об'єднання увійшли: ТОВ «Газтрон Трейд», ТОВ «СП Юкойл» і ТОВ «КСМ Трейд».

Президентом асоціації обрано Олега Ярошенка, який очолює ДП «Державна паливна компанія «МАСМА».

Серед пріоритетів новоствореного об'єднання - реформування системи утилізації відпрацьованих мастильних матеріалів із впровадженням норм директиви ЄС 2008/98/ЄС «Про відходи». Також УАММ ініціює системну співпрацю з центральними органами виконавчої влади із запровадження прозорих механізмів справляння утилізаційного збору за європейською моделлю.

Асоціація декларує безкомпромісну позицію у питанні блокування ввезення продукції з росії й білорусі.

Крім цього, УАММ планує сприяти переходу ринку від застарілих радянських ГОСТів до сучасних європейських, регіональних і міжнародних технічних регламентів, а також активізувати впровадження екологічних інновацій у мастильній галузі.

Асоціація відкрита до членства для всіх доброчесних учасників ринку, які готові дотримуватися Кодексу етики організації.
За матеріалами: EnKorr
 

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