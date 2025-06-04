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В Україні створено Асоціацію мастильних матеріалів
10:31 04.06.2025 |
Офіційно розпочала свою діяльність Українська асоціація мастильних матеріалів (УАММ) - галузеве об'єднання, що має на меті впровадження європейських стандартів, боротьбу з імпортом із країн-агресорів і модернізацію системи утилізації олив. Про це повідомляє ДП «Державна паливна компанія «МАСМА».
До складу засновників нового профільного об'єднання увійшли: ТОВ «Газтрон Трейд», ТОВ «СП Юкойл» і ТОВ «КСМ Трейд».
Президентом асоціації обрано Олега Ярошенка, який очолює ДП «Державна паливна компанія «МАСМА».
Серед пріоритетів новоствореного об'єднання - реформування системи утилізації відпрацьованих мастильних матеріалів із впровадженням норм директиви ЄС 2008/98/ЄС «Про відходи». Також УАММ ініціює системну співпрацю з центральними органами виконавчої влади із запровадження прозорих механізмів справляння утилізаційного збору за європейською моделлю.
Асоціація декларує безкомпромісну позицію у питанні блокування ввезення продукції з росії й білорусі.
Крім цього, УАММ планує сприяти переходу ринку від застарілих радянських ГОСТів до сучасних європейських, регіональних і міжнародних технічних регламентів, а також активізувати впровадження екологічних інновацій у мастильній галузі.
Асоціація відкрита до членства для всіх доброчесних учасників ринку, які готові дотримуватися Кодексу етики організації.
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