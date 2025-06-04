Нафта подешевшала через зростання видобутку ОПЕК+, незважаючи на побоювання щодо поставок з Канади

Ціни на нафту в середу впали на азіатських біржах під тиском побоювань щодо зростання видобутку ОПЕК+ і митної напруги, яка загрожує глобальним економічним перспективам, хоча побоювання щодо поставок з Канади забезпечили підтримку цінам.

О 05:18 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 23 центи, або 0,4%, до 65,40 долара за барель, а американська West Texas Intermediate впали на 25 центів, або 0,4%, до 63,16 долара за барель.

Обидва бенчмарки піднялися у вівторок приблизно на 2% до двотижневого максимуму, що було спричинено побоюваннями щодо перебоїв у постачанні через лісові пожежі в Канаді та очікуваннями, що Іран відхилить пропозицію США щодо ядерної угоди, яка є ключовою для пом'якшення санкцій проти цього великого виробника нафти.

«Незважаючи на побоювання щодо поставок з Канади та зупинку ядерних переговорів між Іраном і США, нафтові ринки намагаються продовжити зростання», - сказав Цуйоші Уено, старший економіст NLI Research Institute, додавши, що збільшення видобутку ОПЕК+ обмежує зростання.

Уено зазначив, що надії на прогрес у торговельних переговорах між США і Китаєм були затьмарені фіксацією прибутку, оскільки інвестори залишалися обережними щодо більш широких економічних наслідків введення мит.

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, проведуть переговори цього тижня, заявила в понеділок прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт, через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про скасування мит і торгових обмежень.

У вівторок Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) знизила прогноз глобального зростання, оскільки наслідки торгової війни Трампа завдають більшого збитку економіці США.

Аналітики оцінили вплив збільшення видобутку ОПЕК+ та ситуації з лісовими пожежами в Канаді на пропозицію.

«Поточна зворотна ситуація на кривій ф'ючерсів на нафту є результатом низьких запасів, що спостерігаються з початку року», - повідомили аналітики BofA своїм клієнтам у замітці.

«Навпаки, контанго на більш віддалених сегментах кривої свідчить про те, що ринок очікує майбутнього спаду через заплановане збільшення поставок ОПЕК і загальне уповільнення світової економіки».

Ринки все ще очікують, що лісові пожежі, які охопили Канаду з травня, призведуть до скорочення поставок, незважаючи на тимчасове затишшя через дощову погоду.

«Однак це полегшення може бути короткочасним на тлі прогнозів більш сухої та теплої погоди наприкінці цього тижня», - зазначили аналітики ING у повідомленні для клієнтів.

Деякі аналітики очікують, що втрата поставок з Канади компенсує більше половини запланованого OPEC+ збільшення поставок наступного місяця.

«За оцінками, близько 350 000 барелів на день було зачеплено і закрито», - сказав аналітик SEB Оле Хвалбі, маючи на увазі вплив лісових пожеж.

«Для порівняння, це перевищує три чверті обсягу, який ОПЕК+ погодилася додати на ринок у липні».