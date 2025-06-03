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Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі, Brent торгується біля $64,9 за барель
14:42 03.06.2025 |
Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі на торгах у вівторок.
У центрі уваги ринку - ситуація в канадській провінції Альберта, де виробництво нафти страждає через лісові пожежі. Загалом проблема торкнулася потужностей, на які припадає видобуток у розмірі близько 344 тис. барелів на добу, що становить 7% всього виробництва нафти в країні, зазначає Reuters.
Тим часом, побоювання ослаблення світової економіки і, відповідно, попиту на нафту, стримують підвищення цін.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у вівторок погіршила прогнози зростання світової економіки на поточний і наступний роки, зазначивши "складність і невизначеність" глобального ділового середовища. Прогноз збільшення світового ВВП на 2025 рік знижено до 2,9% з очікуваних у березні 3,1%, на 2026 рік - до 2,9% з 3%.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET становить $64,89 за барель, що на $0,26 (0,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,28 (0,45%), до $62,8 за барель.
У понеділок ціни на нафту різко зросли на тлі ескалації геополітичної напруженості, зокрема подій навколо України та Ірану, а також завдяки рішенням ОПЕК+, ухваленим у вихідні.
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