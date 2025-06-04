Нафта подорожчала через побоювання щодо поставок і ослаблення долара

Ціни на нафту у вівторок трохи зросли через побоювання щодо поставок, оскільки Іран має намір відхилити пропозицію США щодо ядерної угоди, яка була б ключовою для пом'якшення санкцій проти цього великого виробника нафти, а ослаблення долара також сприяло зростанню цін.

О 06:37 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, або 0,32%, до 64,84 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate зросла на 27 центів, або 0,43%, до 62,79 долара за барель, після зростання приблизно на 1% на початку сесії.

Нафтовий ринок різко зріс у понеділок, оскільки зростання геополітичних ризиків і збільшення поставок з боку ОПЕК+, яке не виправдало очікувань, надали поштовх, зазначили аналітики ING у своїй замітці.

«Зростання продовжилося і на ранкових торгах сьогодні», - зазначила ING у вівторок.

Обидва контракти подорожчали майже на 3% на попередній сесії після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися зберегти збільшення видобутку в липні на рівні 411 000 барелів на день, що було менше, ніж побоювалися деякі учасники ринку, і відповідало зростанню за попередні два місяці.

«Оскільки найгірші побоювання не виправдалися, інвестори розгорнули свої ведмежі позиції, які вони побудували перед зустріччю у вихідні», - зазначили аналітики ANZ у своєму коментарі.

Тим часом індекс долара, який вимірює його динаміку щодо шести інших основних валют, утримувався поблизу шеститижневого мінімуму, оскільки ринки оцінювали перспективи митної політики президента Дональда Трампа та її потенційний вплив на зростання економіки та інфляцію.

Слабша американська валюта робить товари, що оцінюються в доларах, такі як нафта, дешевшими для власників інших валют.

«Ціни на сиру нафту продовжують зростати, підтримувані ослабленням долара», - зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Ціни також підтримували геополітичні напруження. Іран готовий відхилити пропозицію США про припинення багаторічної ядерної суперечки, заявив у понеділок іранський дипломат, зазначивши, що вона не враховує інтереси Тегерана і не пом'якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

Якщо ядерні переговори між США та Іраном проваляться, це може означати продовження санкцій проти Ірану, що обмежить іранські поставки і підтримає ціни на нафту.

Додаючи до побоювань щодо поставок, лісова пожежа в провінції Альберта в Канаді спричинила тимчасове припинення деяких нафтогазових виробництв, що може призвести до скорочення поставок.

За розрахунками Reuters, лісові пожежі в Канаді вплинули на виробництво нафтових пісків обсягом понад 344 000 барелів на добу, або близько 7% від загального обсягу видобутку сирої нафти в країні.