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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent близько $65,1 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у понеділок, інвестори позитивно сприйняли рішення альянсу ОПЕК+ зберегти колишні темпи нарощування видобутку.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:39 EET становить $65,13 за барель, що на $2,35 (3,74%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,54 (4,18%), до $63,33 за барель.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман), які раніше обмежили виробництво нафти на 2,2 млн б/д, у вихідні знову ухвалили рішення збільшити квоти на видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні.

ОПЕК+ зберігає темпи нарощування видобутку третій місяць поспіль, що дещо заспокоїло учасників ринку, які побоювалися більш суттєвого збільшення, зазначає Reuters.

Крім того, підтримку ринку надає ескалація геополітичної напруженості, зокрема навколо ситуації між Росією та Україною, а також ситуація, пов'язана з Іраном. Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на доповідь МАГАТЕ, що Іран наростив запаси збагаченого урану, попри переговори, що тривають зі США.

Іншим позитивним фактором для нафтових котирувань виступає ослаблення долара США.

Індекс DXY, що відображає його вартість проти шести основних світових валют, знижується на 0,5%, що підвищує привабливість сировинних товарів, що котируються в американській валюті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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