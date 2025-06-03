Нафта подорожчала після того, як ОПЕК+ вирішила зберегти збільшення обсягу видобутку в липні на рівні червня

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як група виробників ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток у липні на той самий обсяг, що і в попередні два місяці, що стало полегшенням для тих, хто очікував більшого збільшення.

О 05:46 EET ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 1,34 долара, або 2,13%, до 64,12 долара за барель після зниження на 0,9% у п'ятницю. Нафта West Texas Intermediate у США коштувала 62,31 долара за барель, піднявшись на 1,52 долара, або 2,5%, після зниження на 0,3% на попередній сесії.

Обидва контракти минулого тижня знизилися більш ніж на 1%.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзники вирішили в суботу збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у липні, третій місяць поспіль. Група, відома як ОПЕК+, збільшила видобуток на таку ж кількість, оскільки прагне відвоювати частку ринку і покарати надвиробників.

Очікувалося, що група обговорить більш значне збільшення видобутку.

«Якби вони пішли на несподіване збільшення, то відкриття цін у понеділок було б дійсно досить похмурим», - написав аналітик Гаррі Чілінгуіріан з Onyx Capital Group на LinkedIn.

Нафтотрейдери заявили, що збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу вже було враховано в цінах на ф'ючерси Brent і WTI.

«Головним мотивом було покарання членів ОПЕК+, таких як Ірак і Казахстан, які постійно видобували нафту понад свої квоти», - зазначив у понеділок Commonwealth Bank of Australia.

Казахстан повідомив ОПЕК, що не має наміру скорочувати видобуток нафти, згідно з повідомленням російського інформаційного агентства «Інтерфакс» від четверга з посиланням на заступника міністра енергетики Казахстану.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що в серпні ОПЕК+ здійснить остаточне збільшення видобутку на 0,41 млн барелів на добу.

«Відносно жорсткі фундаментальні показники спотової нафти, кращі, ніж очікувалося, дані про глобальну економічну активність та сезонне літнє зростання попиту на нафту свідчать про те, що очікуване уповільнення попиту навряд чи буде настільки різким, щоб зупинити збільшення видобутку під час прийняття рішення про обсяги видобутку в серпні 6 липня», - йдеться в повідомленні банку від неділі.

Тим часом низький рівень запасів палива в США викликав занепокоєння щодо поставок напередодні очікуваного ураганного сезону, який, за прогнозами, буде сильнішим за середній, зазначають аналітики.

«Більш обнадійливим був значний стрибок імпліцитного попиту на бензин напередодні початку сезону поїздок на автомобілі в США», - йдеться в повідомленні аналітиків ANZ, які додають, що зростання майже на 1 млн барелів на добу є третім за величиною тижневим зростанням за останні три роки.

Трейдери також уважно стежать за впливом зниження цін на виробництво нафти в США, яке в березні досягло рекордного рівня 13,49 млн барелів на добу.

Минулого тижня кількість діючих нафтових вишок у США впала п'ятий тиждень поспіль, зменшившись на чотири до 461, що є найнижчим показником з листопада 2021 року, йдеться в щотижневому звіті Baker Hughes, опублікованому в п'ятницю.