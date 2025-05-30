Нафта готується до другого тижневого зниження, оскільки ринок очікує чергового збільшення видобутку ОПЕК

У п'ятницю ціни на нафту готуються до другого тижневого зниження поспіль, обтяжені очікуваннями чергового збільшення видобутку ОПЕК у липні та новою невизначеністю після того, як останні юридичні події залишили в силі мита президента США Дональда Трампа.

О 06:24 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 31 цент, або 0,48%, до 63,84 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 31 цент, або 0,51%, до 60,63 долара за барель. Термін дії ф'ючерсного контракту на нафту марки Brent з поставкою в липні закінчується в п'ятницю.

Цього тижня обидва контракти подешевшали на 1,5%.

Тенденція до зниження в основному пов'язана з перспективою збільшення поставок, оскільки інвестори врахували в ціні чергове підвищення цін Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, групою, відомою як ОПЕК+, коли вісім її членів зустрінуться в суботу.

«Все готово для чергового значного збільшення виробництва», - зазначив у своїй записці Роберт Ренні, керівник відділу досліджень сировинних товарів і вуглецю Westpac, яке може перевищити 411 000 барелів на день, про що було вирішено на двох попередніх засіданнях.

Потенційне підвищення відбувається на тлі збільшення глобального надлишку до 2,2 млн барелів на добу (б/д), що, ймовірно, вимагатиме коригування цін, щоб стимулювати реакцію з боку пропозиції та відновити баланс, зазначили аналітики JPMorgan у своїй записці.

Вони очікують, що ціни залишаться в межах поточного діапазону, а до кінця року знизяться до рівня 50 доларів за барель.

У США мита Трампа залишаться в силі після того, як федеральний апеляційний суд тимчасово поновив їх дію в четвер, скасувавши рішення торгового суду від середи про негайне блокування наймасштабніших мит.

Блокування призвело до падіння цін на нафту більш ніж на 1% у четвер, оскільки трейдери оцінювали його наслідки. Аналітики заявили, що невизначеність збережеться, оскільки митні війни триватимуть.

Ціни на нафту впали більш ніж на 10% з моменту оголошення Трампом 2 квітня про введення мит «Дня визволення».

Що стосується попиту, то побоювання щодо рецесії, підсилені митною війною, погіршили прогнози. На додаток до торговельних напружень між США і Китаєм, Вашингтон наказав широкому колу компаній припинити поставки товарів, включаючи етан і бутан, до Китаю без ліцензії і скасував ліцензії, вже видані деяким постачальникам.

Глобальний попит на нафту покращився порівняно з попереднім тижнем завдяки відновленню споживання нафти в США, яке було зумовлене активними подорожами під час тривалих вихідних на честь Дня пам'яті, зазначили аналітики JPMorgan.

Водночас, за їхніми даними, щомісячне зростання глобального попиту на нафту станом на 28 травня становить приблизно 400 000 барелів на добу, що на 250 000 барелів на добу нижче за очікування.