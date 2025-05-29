Ціни на нафту зростають, оскільки суд США заблокував мита Трампа

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як суд США заблокував введення в дію більшості мит президента Дональда Трампа, в той час як ринок стежив за потенційними новими санкціями США, що обмежують постачання російської нафти, та рішенням ОПЕК+ про збільшення видобутку в липні.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 78 центів, або 1,2%, до 65,68 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 78 центів, або 1,3%, до 62,62 долара за барель.

У середу торговий суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши загальні мита на імпорт з торгових партнерів США. Суд не розглядав деякі галузеві мита, які Трамп ввів на автомобілі, сталь і алюміній, використовуючи інший закон.

Це рішення підняло апетит до ризику на світових ринках, які були стурбовані впливом мит на економічне зростання, але аналітики вважають, що полегшення може бути лише тимчасовим, оскільки адміністрація Трампа заявила, що подасть апеляцію.

«Але поки що інвестори отримали перепочинок від економічної невизначеності, яку вони так люблять ненавидіти», - сказав Мет Сімпсон, аналітик City Index у Брісбені.

Що стосується постачання нафти, то існують побоювання щодо можливих нових санкцій проти російської сировини. Водночас Організація країн-експортерів нафти та її союзники, які разом називаються ОПЕК+, можуть у суботу домовитися про прискорення зростання видобутку нафти в липні.

«Ми припускаємо, що група домовиться про чергове значне збільшення постачання на 411 000 барелів на день. Ми очікуємо аналогічного збільшення до кінця третього кварталу, оскільки група все більше зосереджується на захисті своєї частки ринку», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

До ризиків з постачанням додається те, що Chevron припинила видобуток нафти та низку інших видів діяльності у Венесуелі після того, як у березні адміністрація Трампа анулювала її ключову ліцензію.

У квітні Венесуела скасувала поставки, заплановані для Chevron, посилаючись на невизначеність щодо платежів у зв'язку з санкціями США. До цього Chevron експортувала 290 000 барелів на добу (б/д) венесуельської нафти, що становило понад третину від загального обсягу країни.

«З травня по серпень дані вказують на конструктивну, оптимістичну тенденцію, коли попит на нафтопродукти перевищуватиме пропозицію», зазначив у своїй записці Мукеш Сахдев, глобальний керівник відділу сировинних ринків Rystad Energy, який очікує, що зростання попиту перевищить зростання пропозиції на 600 000-700 000 б/д.

Пізніше в четвер інвестори будуть стежити за щотижневими звітами Американського інституту нафти (API) та Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США.

За даними ринкових джерел, обізнаних з даними API, минулого тижня запаси нафти і бензину в США скоротилися, а запаси дистилятів зросли.

Тим часом лісова пожежа в канадській провінції Альберта призвела до тимчасового зупинення частини нафтогазовидобутку, що може призвести до скорочення пропозиції, і змусила мешканців невеликого містечка евакуюватися.