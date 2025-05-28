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Нафта зростає через ризики поставок з Венесуели, але ОПЕК+ обмежує зростання видобутку
08:25 28.05.2025 |
Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори враховували ризики поставок після того, як США заборонили Chevron експортувати нафту з Венесуели в рамках нового дозволу на активи, хоча очікування збільшення видобутку ОПЕК+ продовжували обмежувати зростання.
О 05:45 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або на 0,4%, до $64,34 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи, або на 0,4%, до $61,13 за барель.
Адміністрація Трампа видала новий дозвіл для американської компанії Chevron, який дозволить їй зберегти активи у Венесуелі, але не експортувати нафту і не розширювати свою діяльність, повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на джерела.
«Втрата венесуельських барелів Chevron в США призведе до того, що нафтопереробні заводи залишаться без сировини і будуть більше покладатися на близькосхідну нафту», - написав у своїй записці керівник відділу сировинних товарів і вуглецевої стратегії Westpac Роберт Ренні.
Президент США Дональд Трамп відкликав попередню ліцензію 26 лютого.
В останні роки ліцензії Chevron та інших іноземних компаній сприяли незначному відновленню видобутку нафти у Венесуелі, що постраждала від санкцій, до приблизно 1 мільйона барелів на день.
Проте в середу зростання цін було обмежене на тлі очікувань, що ОПЕК+ прийме рішення про збільшення видобутку на засіданні цього тижня.
Повне засідання Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, разом відомих як ОПЕК+, заплановане на середу, хоча жодних змін у політиці не очікується. За словами джерел, рішення про липневе збільшення видобутку може бути прийняте в суботу, коли вісім членів групи проведуть переговори.
«Ціни на нафту незначно змінилися за останні кілька сесій, оскільки галузь в основному готується до надлишкової пропозиції у другому півріччі», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
Сачдева додала, що недотримання членами ОПЕК квот на видобуток і торговельна політика Трампа негативно впливають на світовий попит на нафту.
Ринок також знайшов деяку підтримку після того, як Трамп заявив на початку цього тижня, що він зважує нові санкції проти Росії.
«Це збільшує ризик подальших санкцій проти Росії, що ставить під загрозу російські енергетичні потоки», - заявили в середу сировинні стратеги ING.
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