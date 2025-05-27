Ціни на скраплений газ у роздробі пішли вниз

Минулого тижня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти майже не змінилися, чого не можна сказати про скраплений газ. Після паузи з другої декади квітня преміальні мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали подальші цінові коригування інших операторів.

Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 коп./л, з початку місяця - на 43 коп./л. Основну частину зниження гуртових цін оператори трансформували у власну маржу. Так, станом на 26 травня спред між гуртом і роздробом становив 6,41 грн/л, що є найбільшим значенням з кінця червня 2024 року.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л.

Максимально - на 1 грн/л - опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

«Авантаж 7», який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), «БРСМ» у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л (див. табл.).

Зі слів представників паливних компаній, зниження цін не призвело до відчутних змін у проливах.

«Реалізація то вниз, то вгору у межах 3%. Це ніщо», - додали в одній із великих паливних мереж.

Співвідношення цін на бензин і газ поки залишається у межах 64%.

Світлі нафтопродукти переважно змін не зазнали. Відчутно здешевшало пальне тільки на станціях KLO і «Укр-Петроль»: бензин - на 1 грн/л і 2,50 грн/л відповідно, до 54,49 грн/л і 49,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л і 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л і 49,40 грн/л.

Недорахували точково на «світлих» 20-30 коп./л Chipo (52-52,60 грн/л), на дизелі - 2 грн/л і 1 грн/л Ovis і «Кворум-Нафта» (50,99 грн/л і 49,98 грн/л у середньому). RLS і «Катрал» зменшили цінники на дизпальне на 50 коп./л і 80 коп./л відповідно.

Водночас VST, попри динаміку ринку, збільшив вартість бензину на 1 грн/л (51,50-54,90 грн/л) і на 90 коп./л дизелю (тільки в Одеській області), до середніх 49,42 грн/л.

Наразі спред між гуртом і роздробом на бензині становить 7,49 грн/л (-22 коп./л за тиждень) і майже 10 грн/л на дизелі (+22 коп./л).

Відрив між преміальним і дискаунтерами майже не змінився і становить 7,60 грн/л і 7,10 грн/л відповідно. На LPG - зменшився на 34 коп./л, до 3 грн/л.

Те, що ціни на «світлі», безпосередньо на дизельне пальне, ще мають потенціал для зниження, підтверджують акції вихідного дня, які знову запускали ОККО і WOG. Аналогічна ситуація - й зі скрапленим газом, який також має ціновий зазор. Ймовірно, протягом тижня преміальні мережі зроблять черговий крок у 50 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 26.05.25 Зм. 26.05.25 Зм. 26.05.25 Зм. 26.05.25 Зм. ОККО 57,99 0,00 60,99 0,00 55,99 0,00 36,49 -0,50 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 35,50 0,00 WOG 57,99 0,00 60,99 0,00 55,99 0,00 36,48 -0,50 Shell 57,95 0,00 60,95 0,00 55,95 0,00 35,45 -1,00 SOCAR 56,66 0,00 59,82 0,00 54,82 0,00 35,31 -0,50 Neftek 55,99 0,00 58,49 0,00 52,99 0,00 34,99 -0,50 AMIC 55,25 0,00 57,49 0,00 53,23 -0,18 34,00 -0,43 BVS 54,99 0,00 57,99 0,00 52,99 0,00 34,99 0,00 Автотранс 54,98 0,00 60,98 0,00 52,98 0,00 34,98 0,00 KLO 54,49 -1,00 55,89 -1,00 52,39 -2,00 34,50 0,00 Parallel 54,16 0,00 52,99 0,00 52,99 0,00 34,89 0,00 VST 54,12 1,00



49,42 0,18 33,10 -0,18 Ovis 53,99 0,00 56,99 0,00 50,99 -2,00 34,19 -0,30 Катрал 53,99 0,00



50,99 -0,80 32,97 -0,40 ZOG 53,50 0,00 56,00 0,00 51,50 0,00 34,00 0,00 VostokGaz 52,99 0,00



50,99 0,00 33,99 -0,50 Укрнафта 52,99 0,00 55,99 0,00 50,99 0,00 33,99 0,00 U.GO 52,90 0,00



50,90 0,00 34,40 0,00 Green Wave 52,90 0,00



50,90 0,00 33,60 -0,20 UPG 52,90 0,00 55,40 0,00 50,90 0,00 34,02 -0,50 Chipo 52,28 -0,13



49,82 -0,12 33,58 -0,16 Кворум 52,28 0,00



49,98 -1,00 32,78 -0,20 Mango 51,99 0,00



49,99 0,00 33,11 -0,27 Олас 51,99 0,00



49,99 0,00 33,99 0,00 SUNOIL 51,79 0,00



50,49 0,00 34,19 -0,10 Motto 51,48 0,00 52,08 0,00 49,55 0,03 34,18 0,00 Marshal 51,47 0,10 54,46 0,00 48,93 0,00 33,61 -0,12 Маркет 50,99 0,00



50,49 0,00



БРСМ-Нафта 50,92 -0,07



49,09 -0,03 33,46 -0,09 Фактор 50,50 0,00



46,50 0,00



RLS 50,40 0,00 54,00 0,00 47,50 -0,50 32,90 -0,40 Укр-Петроль 49,50 -2,50



49,40 -1,50



Авантаж 7 48,95 0,00



47,95 0,00 32,65 -0,30 Середня ціна в Україні 54,49 -0,12 58,70 0,00 52,62 -0,12 34,89 -0,31



