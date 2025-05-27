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АНАЛІТИКА

Ціни на скраплений газ у роздробі пішли вниз

 

Минулого тижня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти майже не змінилися, чого не можна сказати про скраплений газ. Після паузи з другої декади квітня преміальні мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали подальші цінові коригування інших операторів.

Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 коп./л, з початку місяця - на 43 коп./л. Основну частину зниження гуртових цін оператори трансформували у власну маржу. Так, станом на 26 травня спред між гуртом і роздробом становив 6,41 грн/л, що є найбільшим значенням з кінця червня 2024 року.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л.

Максимально - на 1 грн/л - опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

«Авантаж 7», який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), «БРСМ» у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л (див. табл.).

Зі слів представників паливних компаній, зниження цін не призвело до відчутних змін у проливах.

«Реалізація то вниз, то вгору у межах 3%. Це ніщо», - додали в одній із великих паливних мереж.

Співвідношення цін на бензин і газ поки залишається у межах 64%.

Світлі нафтопродукти переважно змін не зазнали. Відчутно здешевшало пальне тільки на станціях KLO і «Укр-Петроль»: бензин - на 1 грн/л і 2,50 грн/л відповідно, до 54,49 грн/л і 49,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л і 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л і 49,40 грн/л.

Недорахували точково на «світлих» 20-30 коп./л Chipo (52-52,60 грн/л), на дизелі - 2 грн/л і 1 грн/л Ovis і «Кворум-Нафта» (50,99 грн/л і 49,98 грн/л у середньому). RLS і «Катрал» зменшили цінники на дизпальне на 50 коп./л і 80 коп./л відповідно.

Водночас VST, попри динаміку ринку, збільшив вартість бензину на 1 грн/л (51,50-54,90 грн/л) і на 90 коп./л дизелю (тільки в Одеській області), до середніх 49,42 грн/л.

Наразі спред між гуртом і роздробом на бензині становить 7,49 грн/л (-22 коп./л за тиждень) і майже 10 грн/л на дизелі (+22 коп./л).

Відрив між преміальним і дискаунтерами майже не змінився і становить 7,60 грн/л і 7,10 грн/л відповідно. На LPG - зменшився на 34 коп./л, до 3 грн/л.

Те, що ціни на «світлі», безпосередньо на дизельне пальне, ще мають потенціал для зниження, підтверджують акції вихідного дня, які знову запускали ОККО і WOG. Аналогічна ситуація - й зі скрапленим газом, який також має ціновий зазор. Ймовірно, протягом тижня преміальні мережі зроблять черговий крок у 50 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

0,00

36,49

-0,50

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

0,00

36,48

-0,50

Shell

57,95

0,00

60,95

0,00

55,95

0,00

35,45

-1,00

SOCAR

56,66

0,00

59,82

0,00

54,82

0,00

35,31

-0,50

Neftek

55,99

0,00

58,49

0,00

52,99

0,00

34,99

-0,50

AMIC

55,25

0,00

57,49

0,00

53,23

-0,18

34,00

-0,43

BVS

54,99

0,00

57,99

0,00

52,99

0,00

34,99

0,00

Автотранс

54,98

0,00

60,98

0,00

52,98

0,00

34,98

0,00

KLO

54,49

-1,00

55,89

-1,00

52,39

-2,00

34,50

0,00

Parallel

54,16

0,00

52,99

0,00

52,99

0,00

34,89

0,00

VST

54,12

1,00

49,42

0,18

33,10

-0,18

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

50,99

-2,00

34,19

-0,30

Катрал

53,99

0,00

50,99

-0,80

32,97

-0,40

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

34,00

0,00

VostokGaz

52,99

0,00

50,99

0,00

33,99

-0,50

Укрнафта

52,99

0,00

55,99

0,00

50,99

0,00

33,99

0,00

U.GO

52,90

0,00

50,90

0,00

34,40

0,00

Green Wave

52,90

0,00

50,90

0,00

33,60

-0,20

UPG

52,90

0,00

55,40

0,00

50,90

0,00

34,02

-0,50

Chipo

52,28

-0,13

49,82

-0,12

33,58

-0,16

Кворум

52,28

0,00

49,98

-1,00

32,78

-0,20

Mango

51,99

0,00

49,99

0,00

33,11

-0,27

Олас

51,99

0,00

49,99

0,00

33,99

0,00

SUNOIL

51,79

0,00

50,49

0,00

34,19

-0,10

Motto

51,48

0,00

52,08

0,00

49,55

0,03

34,18

0,00

Marshal

51,47

0,10

54,46

0,00

48,93

0,00

33,61

-0,12

Маркет

50,99

0,00

50,49

0,00

БРСМ-Нафта

50,92

-0,07

49,09

-0,03

33,46

-0,09

Фактор

50,50

0,00

46,50

0,00

RLS

50,40

0,00

54,00

0,00

47,50

-0,50

32,90

-0,40

Укр-Петроль

49,50

-2,50

49,40

-1,50

Авантаж 7

48,95

0,00

47,95

0,00

32,65

-0,30

Середня ціна в Україні

54,49

-0,12

58,70

0,00

52,62

-0,12

34,89

-0,31
За матеріалами: EnKorr
 

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