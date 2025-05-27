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Ціни на скраплений газ у роздробі пішли вниз
16:04 27.05.2025 |
Минулого тижня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти майже не змінилися, чого не можна сказати про скраплений газ. Після паузи з другої декади квітня преміальні мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали подальші цінові коригування інших операторів.
Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).
Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 коп./л, з початку місяця - на 43 коп./л. Основну частину зниження гуртових цін оператори трансформували у власну маржу. Так, станом на 26 травня спред між гуртом і роздробом становив 6,41 грн/л, що є найбільшим значенням з кінця червня 2024 року.
До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л.
Максимально - на 1 грн/л - опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.
«Авантаж 7», який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), «БРСМ» у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).
Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л (див. табл.).
Зі слів представників паливних компаній, зниження цін не призвело до відчутних змін у проливах.
«Реалізація то вниз, то вгору у межах 3%. Це ніщо», - додали в одній із великих паливних мереж.
Співвідношення цін на бензин і газ поки залишається у межах 64%.
Світлі нафтопродукти переважно змін не зазнали. Відчутно здешевшало пальне тільки на станціях KLO і «Укр-Петроль»: бензин - на 1 грн/л і 2,50 грн/л відповідно, до 54,49 грн/л і 49,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л і 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л і 49,40 грн/л.
Недорахували точково на «світлих» 20-30 коп./л Chipo (52-52,60 грн/л), на дизелі - 2 грн/л і 1 грн/л Ovis і «Кворум-Нафта» (50,99 грн/л і 49,98 грн/л у середньому). RLS і «Катрал» зменшили цінники на дизпальне на 50 коп./л і 80 коп./л відповідно.
Водночас VST, попри динаміку ринку, збільшив вартість бензину на 1 грн/л (51,50-54,90 грн/л) і на 90 коп./л дизелю (тільки в Одеській області), до середніх 49,42 грн/л.
Наразі спред між гуртом і роздробом на бензині становить 7,49 грн/л (-22 коп./л за тиждень) і майже 10 грн/л на дизелі (+22 коп./л).
Відрив між преміальним і дискаунтерами майже не змінився і становить 7,60 грн/л і 7,10 грн/л відповідно. На LPG - зменшився на 34 коп./л, до 3 грн/л.
Те, що ціни на «світлі», безпосередньо на дизельне пальне, ще мають потенціал для зниження, підтверджують акції вихідного дня, які знову запускали ОККО і WOG. Аналогічна ситуація - й зі скрапленим газом, який також має ціновий зазор. Ймовірно, протягом тижня преміальні мережі зроблять черговий крок у 50 коп./л.
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
26.05.25
|
Зм.
|
26.05.25
|
Зм.
|
26.05.25
|
Зм.
|
26.05.25
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
36,49
|
-0,50
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
35,50
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
36,48
|
-0,50
|
Shell
|
57,95
|
0,00
|
60,95
|
0,00
|
55,95
|
0,00
|
35,45
|
-1,00
|
SOCAR
|
56,66
|
0,00
|
59,82
|
0,00
|
54,82
|
0,00
|
35,31
|
-0,50
|
Neftek
|
55,99
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,99
|
-0,50
|
AMIC
|
55,25
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
53,23
|
-0,18
|
34,00
|
-0,43
|
BVS
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
Автотранс
|
54,98
|
0,00
|
60,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
KLO
|
54,49
|
-1,00
|
55,89
|
-1,00
|
52,39
|
-2,00
|
34,50
|
0,00
|
Parallel
|
54,16
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,89
|
0,00
|
VST
|
54,12
|
1,00
|
|
|
49,42
|
0,18
|
33,10
|
-0,18
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
50,99
|
-2,00
|
34,19
|
-0,30
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
-0,80
|
32,97
|
-0,40
|
ZOG
|
53,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
33,99
|
-0,50
|
Укрнафта
|
52,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
U.GO
|
52,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
34,40
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
33,60
|
-0,20
|
UPG
|
52,90
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
34,02
|
-0,50
|
Chipo
|
52,28
|
-0,13
|
|
|
49,82
|
-0,12
|
33,58
|
-0,16
|
Кворум
|
52,28
|
0,00
|
|
|
49,98
|
-1,00
|
32,78
|
-0,20
|
Mango
|
51,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
33,11
|
-0,27
|
Олас
|
51,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
SUNOIL
|
51,79
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
34,19
|
-0,10
|
Motto
|
51,48
|
0,00
|
52,08
|
0,00
|
49,55
|
0,03
|
34,18
|
0,00
|
Marshal
|
51,47
|
0,10
|
54,46
|
0,00
|
48,93
|
0,00
|
33,61
|
-0,12
|
Маркет
|
50,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
|
|
БРСМ-Нафта
|
50,92
|
-0,07
|
|
|
49,09
|
-0,03
|
33,46
|
-0,09
|
Фактор
|
50,50
|
0,00
|
|
|
46,50
|
0,00
|
|
|
RLS
|
50,40
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
47,50
|
-0,50
|
32,90
|
-0,40
|
Укр-Петроль
|
49,50
|
-2,50
|
|
|
49,40
|
-1,50
|
|
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
|
|
47,95
|
0,00
|
32,65
|
-0,30
|
Середня ціна в Україні
|
54,49
|
-0,12
|
58,70
|
0,00
|
52,62
|
-0,12
|
34,89
|
-0,31
|
|
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