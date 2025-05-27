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Нафта слабо дешевшає, Brent торгується на рівні $64,7 за барель
14:44 27.05.2025 |
Ціни на нафту слабо знижуються під час волатильних торгів вівторка, відступивши від мінімумів сесії.
Надії на нормалізацію відносин у міжнародній торгівлі та побоювання, пов'язані з продовженням прискореного нарощування нафтовидобутку країнами ОПЕК+, чинять різноспрямований вплив на настрої учасників ринку, що позначається на динаміці котирувань.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:08 EET опускається на $0,06 (0,09%), до $64,68 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,1 (0,16%) від рівня закриття п'ятниці, до $61,42 за барель. У понеділок основні торги WTI не проводилися через свято.
Трейдери продовжують стежити за новинами міжнародної торгівлі після короткочасного загострення напруженості у відносинах між США і Євросоюзом наприкінці минулого тижня. Минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп повідомив, що рекомендував запровадити мито на товари з ЄС у розмірі 50% з 1 червня. Пізніше він погодився відтермінувати введення цих тарифів до 9 липня.
Очікування прискореного нарощування виробництва країнами ОПЕК+ стримують зростання цін на нафту. Як повідомляли ЗМІ, учасники альянсу обговорюють можливість третього поспіль збільшення нафтовидобутку на 411 тис. б/д у липні. Учасники ринку побоюються, що це може призвести до формування надлишку пропозиції. Зустріч міністрів восьми країн ОПЕК+, які добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу, відбудеться наприкінці поточного тижня.
У центрі уваги інвесторів залишаються переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми, успіх яких може призвести до пом'якшення санкцій проти нафтового експорту Ірану.
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