Нафта падає, оскільки очікування збільшення видобутку ОПЕК+ тиснуть на настрої

Ціни на нафту впали у вівторок вдруге на тлі зростаючих очікувань того, що члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, відомі як ОПЕК+, цього тижня приймуть рішення про збільшення видобутку нафти.

О 07:07 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, або на 0,4%, до 64,50 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 29 центів, або на 0,5%, до 61,24 долара за барель. Контракт на нафту WTI не був укладений в понеділок через День пам'яті в США.

«Сира нафта подешевшала, оскільки ринок обмірковує перспективи збільшення пропозиції ОПЕК», - сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ, в своїй записці.

ОПЕК+, ймовірно, остаточно затвердить липневий обсяг видобутку на своїй зустрічі, що, як раніше повідомляли джерела Reuters, спричинить за собою збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у понеділок, що ОПЕК+ ще не обговорювала збільшення видобутку. Група, ймовірно, остаточно визначиться з квотами на видобуток на міністерській зустрічі 28 травня в режимі онлайн.

Вісім членів ОПЕК+, які пообіцяли додаткове добровільне скорочення видобутку, тепер зустрінуться 31 травня, на день раніше, ніж було заплановано, повідомили Reuters в понеділок три джерела в групі.

Члени ОПЕК+ вже домовилися про прискорення збільшення видобутку нафти в червні.

Однак рішення президента США Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з Європейським Союзом до 9 липня зменшило негайні побоювання щодо мит, які можуть придушити попит на паливо, призупинивши втрати.

Іран встановив офіційну ціну продажу легких сортів нафти для азійських покупців на рівні $1,80 за барель, що на червень перевищує середню ціну Оман/Дубаї, повідомила державна Національна іранська нафтова компанія (NIOC). Ціна, яку вона встановила на травень, була з премією в 1,65 долара.

Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив у понеділок, що Іран зможе вижити, якщо переговори з США щодо його ядерної програми не увінчаються укладенням угоди.

Якщо ядерні переговори між США та Іраном зазнають невдачі, це може означати продовження санкцій проти Ірану, що обмежить іранські поставки і підтримає ціни на нафту.