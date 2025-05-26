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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $64,6 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зниження, розгубивши зростання, досягнуте раніше під час торгів.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:55 EET подешевшали на $0,18 (0,28%) від рівня закриття п'ятниці, до $64,6 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на $0,23 (0,37%), до $61,3 за барель.

Негативний вплив на ціни продовжують чинити очікування прискореного нарощування виробництва країнами ОПЕК+. Минулого тижня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що вісім країн альянсу обговорюють можливість третього поспіль збільшення нафтовидобутку на 411 тис. б/д у липні. Учасники ринку побоюються, що це може призвести до формування надлишку пропозиції.

У центрі уваги інвесторів також залишаються переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної проблеми. За даними джерел The Wall Street Journal, зустріч делегацій двох країн у Римі завершилася без досягнення угоди, але сторони домовилися продовжувати переговори.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловив надію на позитивний результат консультацій. "У нас були дуже хороші переговори з Іраном вчора і сьогодні (у суботу та неділю - ІФ-У), подивимося, що з цього вийде. Але я думаю, що у нас можуть бути хороші новини на іранському напрямку", - заявив він журналістам у Нью-Джерсі.

Водночас новини про те, що Трамп погодився відтермінувати введення підвищених тарифів на імпорт з ЄС, стримують зниження цін на нафту. Президент США під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн погодився надати відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів. Минулої п'ятниці Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів з ЄС у розмірі 50% з 1 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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