Ціни на нафту зростають, оскільки Трамп відкладає мита ЄС

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп відклав термін введення запропонованих ним відповідних мит проти Європейського Союзу.

Однак зростання було обмеженим, оскільки побоювання щодо надлишкової пропозиції збереглися на тлі повідомлень про те, що картель ОПЕК+ може знову збільшити видобуток нафти в липні.

Станом на 03:18 EET ф'ючерси на нафту марки Brent з терміном дії в липні зросли на 0,2% до $64,93 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) - на 0,3% до $61,69 за барель.

«Ми, ймовірно, почуємо багато шуму на цьому тижні перед зустріччю ОПЕК+ в неділю, 1 червня, де група прийме рішення про політику видобутку на липень», - відзначають аналітики ING в своїй записці.

Президент Трамп в неділю оголосив про відтермінування введення 50% мит на імпорт з Європейського Союзу, перенісши його з 1 червня на 9 липня.

Це рішення було прийнято після телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори в найближчі тижні.

Відтермінування зменшило негайні занепокоєння щодо потенційної ескалації торговельної суперечки між США та ЄС, яка тривожила світові ринки.

Відтермінування мит розглядається як позитивний розвиток подій для глобальної економічної стабільності, що, в свою чергу, підтримує прогнози попиту на енергоносії. Крім того, цей крок відкриває вікно для дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення торговельної напруженості, що ще більше зміцнює довіру інвесторів.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом відомі як ОПЕК+, зважують можливість чергового збільшення видобутку на своїй майбутній зустрічі 1 червня, повідомило минулого тижня агентство Bloomberg News.

Майбутня зустріч має стати ключовим моментом для нафтового ринку, оскільки рішення групи щодо рівня видобутку може мати значні наслідки для світової пропозиції нафти та цін на неї.

Згідно з повідомленням, одним з варіантів, що розглядаються, є збільшення пропозиції на 411 000 барелів на добу в липні, хоча остаточного рішення ще не прийнято.

«У нашому балансі ми припускаємо, що група погодиться збільшити видобуток ще на 411 тис. барелів на добу в липні. Це повинно забезпечити достатню пропозицію на ринку протягом другої половини цього року», - пишуть аналітики ING.

ОПЕК+ перебуває в процесі згортання скорочення видобутку, і в травні та червні ринок поповнився новими обсягами видобутку.

Тим часом президент Трамп заявив, що провів «дуже хороші» переговори з іранськими офіційними особами на п'ятому раунді ядерних переговорів на вихідних.

Якщо переговори досягнуть прогресу або призведуть до послаблення санкцій США, Іран може збільшити експорт сирої нафти, що ще більше підкріпить сценарій профіциту пропозиції.