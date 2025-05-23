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Нафта зазнала першого тижневого падіння з квітня через перспективу збільшення видобутку ОПЕК+
08:23 23.05.2025 |
У п'ятницю ціни на нафту впали четверту сесію поспіль і налаштовані на перше тижневе падіння за останні три тижні на тлі відновлення тиску з боку пропозиції через можливе збільшення видобутку ОПЕК+ в липні.
О 06:12 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 31 цент, або на 0,5%, до 64,13 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 33 центи, або 0,5%, до 60,87 долара.
За тиждень Brent подешевшала на 1,9%, а WTI - на 2,5% після двотижневого зростання.
Обидва контракти у четвер досягли найнижчого рівня більш ніж за один тиждень після повідомлення Bloomberg News про те, що ОПЕК+ розглядає ще одне значне збільшення видобутку на засіданні 1 червня.
Збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу (б/д) на липень було серед варіантів, що обговорювалися, але остаточної угоди ще не було досягнуто, йдеться в повідомленні з посиланням на делегатів.
«Ринок нафти знаходиться під новим тиском, оскільки здіймається галас навколо того, що ОПЕК+ буде робити з рівнем видобутку в липні», - пишуть аналітики ING в аналітичній записці.
Вони очікують, що ОПЕК+ збільшить видобуток у липні на 411 000 барелів на добу, і наразі прогнозують, що середня ціна нафти марки Brent у четвертому кварталі становитиме 59 доларів за барель.
ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти і союзники, такі як Росія, домовилися збільшити видобуток майже на 1 млн барелів на добу (б/д) у квітні, травні та червні.
Попутний вітер пропозиції компенсував коливання на початку цього тижня, викликані повідомленням про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, а також новими санкціями, оголошеними ЄС і Великобританією щодо торгівлі нафтою з Росією.
Великі запаси сирої нафти в США також вплинули на ціни на нафту.
У той час як трейдери готуються до збільшення пропозиції від ОПЕК+ в найближчі місяці, попит на зберігання сирої нафти в США за останні тижні зріс до рівнів, подібних до пандемії COVID-19, згідно з даними брокера The Tank Tiger, який займається зберіганням нафти.
У п'ятницю ринок буде стежити за даними Baker Hughes про кількість нафтових і газових бурових установок в США, які використовуються в якості індикатора майбутньої пропозиції.
Ринок також уважно стежить за американсько-іранськими ядерними переговорами, які можуть визначити майбутні поставки іранської нафти. П'ятий раунд переговорів відбудеться в Римі в п'ятницю.
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