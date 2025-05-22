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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає на новинах про плани нарощування видобутку ОПЕК+, Brent на рівні $63,7 за барель

 

Ціни на нафту помітно знижуються на побоюваннях надлишку пропозиції, що зросли після повідомлень про обговорення ОПЕК+ подальшого прискореного нарощування нафтовидобутку в липні.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:24 EET становить $63,67 за барель, що на $1,24 (1,91%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,23 (2%), до $60,34 за барель.

Вісім країн ОПЕК+ обговорюють, чи варто піти на ще одне, третє поспіль, прискорене збільшення видобутку в липні, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

На травень і червень учасники ОПЕК+ ухвалили рішення про нарощування видобутку темпом утричі більшим за раніше запланований - на 411 тис. б/д замість 130-140 тис. б/д. За інформацією Bloomberg, таке саме збільшення серед обговорюваних і за рівнем видобутку в липні. Остаточної домовленості поки що немає, рішення ухвалюватимуть 1 червня.

"Ринок реагує на свідчення того, що ОПЕК відмовляється від стратегії захисту цін на користь захисту частки ринку", - зазначив Гаррі Чилінгірян з Onyx Capital Group.

Як показали опубліковані напередодні офіційні дані, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,328 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 1,85 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 16 травня, збільшилися на 816 тис. барелів, дистилятів - на 579 тис. барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, знизилися на 457 тис. барелів. Тижнем раніше показник скоротився на 1,07 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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