Нижче за 53 500 грн/т: LPG дешевшає під тиском імпорту

Динаміка середньої гуртової ціни на LPG у травні 2025 р., грн/т

Протягом тижня через суттєве надходження дешевого скрапленого газу ціни на нього в країні продовжили знижуватися, досягнувши в середньому рівня середини торішнього вересня. Так, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 14 по 21 травня середня вартість газу знизилася на 1 490 грн/т, до 53 440 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 21 травня ціни на ресурс знизилася до 50 000 грн/т з мінімальних 53 000 грн/т тижнем раніше.

Вартість газу «Укрнафти» становила 50 000-53 400 грн/т, «Укргазвидобування» - 52 000-54 010 грн/т. Після реалізації з загальних 4,8 тис. т трохи більше як половини продукту продажі припинилися. І тільки зниження ціни поступово відновлювало активність. За підсумками торгів 27 лотів, або 513 т «Укрнафти», залишилися без покупця.

На аукціоні приватних виробників 20 травня газ здешевшав на 1 440-2 400 грн/т порівняно з тижнем раніше, до 53 000-54 000 грн/т.

Основним драйвером зниження ціни стали суттєві обсяги імпорту. Минулого тижня в країну заїхало майже 16,7 тис. т газу (+30% до позаминулих об'ємів), з яких 43% по річці Дунай.

Конкуренція на півдні загострюється. Окрім уже звичних «Мартін Трейду», «Вігазтрейду», «Данкор Трейду», «Газтріму» і «Сентуріону» у другій половині тижня на ринок вийде Bulmarket, який разом з Taki&Da («Данкор Трейд») привезе пальне судном Orinda. За попередньою інформацією, газ пропонуватиметься за $645/т FCA, що при густині 530 кг/м3 еквівалентно до ціни 50 300 грн/т.

Наразі «Данкор Трейд» розвантажує судно Goya, газ з якого коштував близько 50 800 грн/т (535 кг/м3). «Вігазтрейд» пропонує ресурс за 51 000 грн/т (533 кг/м3). За чутками вартість суміші густиною 547 кг/м3 у компанії «Газтрім» становить 50 200-50 800 грн/т.

Не склалося з ресурсом у «Сентуріону». Минулого тижня трейдер мав привезти партію газу, яку продавав за 51 300 грн/т. Але з невідомих причин пальне так і не прибуло. Як розповів один зі співрозмовників, компанія очікує на партію газу з Enigma на початку наступного тижня. Наразі судно прямує з Бургаса (Болгарія), куди, з чуток, надійшла велика партія американського газу для Bulmarket.

Західні постачальники цього тижня майже не змінювали ціни на ресурс. Наразі ресурс з Литви й, частково, з Польщі досить непогано рахується і в столиці. Так, газ від литовських трейдерів у Києві з урахуванням доставлення коштуватиме близько 52 210-53 150 грн/т, польський ресурс - 52 310-55 900 грн/т.

Через непогані ціни кількість охочих поїхати в Литву зросла. Але до цього виявився не готовим автопарк.

«Зараз народ шукає машини, а поїхати немає чим. Багато компаній свого часу були вимушені оптимізувати рухомий склад: хто продав авто, хто без водіїв. Це не масове явище, але саме зараз газовозів не знайдеш», - розповів один із трейдерів з центрального регіону.

На думку іншого імпортера, суттєву частину газовозів перетягнув на себе південь. «Коли приходить судно, вільних газовозів стає відчутно менше», - додав він.

Як вважають трейдери, нинішні ціни майже досягли свого мінімального значення.

«Зважаючи на поточні котирування пропану і бутану в Європі, практично весь потенціал зниження на українському ринку вже вичерпано. У червні очікуємо зменшення котирувань Sonatrach на рівні $20, до $470/т, що суттєво не вплине на ціни», - зазначив голова GT Group Владислав Колодяжний.