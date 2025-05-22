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Bloomberg: ОПЕК+ може з липня збільшити видобуток нафти ще на 411 000 барелів
11:49 22.05.2025 |
Організація країн-експортерів нафти та їх партнери (так звана ОПЕК+) обговорюють чергове збільшення видобутку нафти в липні. Втретє поспіль воно може становити 411 000 барелів на добу - втричі більше від раніше планованого обсягу, пише Bloomberg із посиланням на представників картелю.
Однак остаточної згоди з цього питання поки що не досягнуто. Рішення буде ухвалено на зустрічі 1 червня.
ОПЕК+ уже оголосила збільшення видобутку на травень і червень по 411 000 барелів на добу.
Нинішні дії стали історичним відходом від багаторічної політики захисту нафтових ринків. Внаслідок цих рішень ціни на нафту впали - до $63,8 за барель на момент написання статті.
Офіційно це робиться для задоволення попиту, але неофіційно, вказує Bloomberg, - для покарання країн, що перевищують квоти (Казахстан, Ірак), повернення ринкової частки великими виробниками та задоволення президента США Дональда Трампа.
Лідер групи Саудівська Аравія на останній зустрічі попередила учасників, які допускають перевищення видобутку над квотами, що їхня поведінка може прискорити подальше зростання виробництва.
Збігшись із початком торговельної війни президента Дональда Трампа у квітні, несподіване збільшення постачань від ОПЕК+ спочатку завдало серйозного удару по цінах на нафту, відправивши сиру нафту до чотирирічного мінімуму близько $60 за барель. Відтоді ф'ючерси трохи відновилися, бо Білий дім скасував деякі зі своїх тарифів.
Однак на ринку домінують ведмежі настрої, зазначає агентство. Раніше Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що зростання світового попиту на нафту сповільниться протягом решти 2025 року.
Зниження цін на нафту потенційно скоротить нафтові доходи Росії, які фінансують її війну проти України, що відкриває можливість для послаблення російської військової машини та створює додатковий економічний тиск на агресора.
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