Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent на рівні $65,9 за барель

Ціни на нафту сповільнили зростання вдень у середу, відступивши від досягнутих раніше максимумів.

Підтримку нафтовим котируванням, як і раніше, надають побоювання з приводу перебоїв у поставках з країн Перської затоки, які зросли на повідомленнях про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET становить $65,88 за барель, що на $0,5 (0,76%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,52 (0,84%), до $62,55 за барель.

Отримані США розвіддані свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, повідомив у вівторок телеканал CNN із посиланням на американських чиновників. На це вказують перехоплені повідомлення Ізраїлю і спостереження за пересуваннями ізраїльських військових.

"Така ескалація поставить під загрозу постачання нафти не лише з Ірану, а й зі значної частини цього регіону", - зазначають аналітики ING.

Існують побоювання, що Іран може вжити заходів у відповідь, перекривши рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку в Перській затоці, якою Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати експортують нафту і паливо.

О 17:30 к. ч. у середу буде опубліковано офіційні дані щодо комерційних запасів нафти в США. Аналітики в середньому прогнозують скорочення на 1,85 млн барелів.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,5 млн барелів. Тижнем раніше показник збільшився на 4,29 млн барелів.

