Ціни на нафту мало змінилися, оскільки ринки зважують вплив переговорів між США та Іраном і попит

Ціни на нафту майже не змінилися у вівторок, оскільки трейдери оцінювали вплив на пропозицію можливого зриву переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану, високого фізичного попиту в Азії в першому місяці та обережного прогнозу щодо макроекономіки Китаю.

О 05:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів до $65,48 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1 цент до 62,7 долара.

Обговорення ядерної програми Ірану «ні до чого не призведе», якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран повністю припинив діяльність зі збагачення урану, цитують державні ЗМІ слова заступника міністра закордонних справ Ірану Маджида Тахтраванчі, сказані в понеділок.

Ця заява пролунала після того, як у неділю спеціальний посланник США Стів Віткофф повторив, що Вашингтон вимагатиме, щоб будь-яка нова угода включала пакт про утримання від збагачення урану, що є передумовою для створення ядерної бомби.

За словами аналітика StoneX Алекса Ходса, така угода відкрила б шлях до послаблення американських санкцій і дозволила б Ірану збільшити експорт нафти на 300 000 барелів до 400 000 барелів на день.

Ціни також підтримувалися очікуваннями короткострокового стійкого фізичного попиту з боку нафтопереробків в Азії на тлі здорової маржі.

«Азійський купівельний цикл розпочався дуже м'яко, але високі маржі і завершення ремонтних робіт все одно повинні надати підтримку», - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

За даними LSEG, маржа комплексної нафтопереробки в Сінгапурі, яка є регіональним лідером, у травні в середньому становила понад 6 доларів за барель, порівняно з квітневим середнім показником у 4,4 долара за барель.

Однак зниження суверенного рейтингу США агентством Moody's погіршило економічні перспективи найбільшого у світі споживача енергоресурсів, що призвело до зниження цін на нафту.

У п'ятницю рейтингове агентство знизило суверенний кредитний рейтинг США на одну сходинку, посилаючись на занепокоєння щодо зростаючого боргу країни, який становить 36 трильйонів доларів.

Додатковий тиск на ціни на нафту надали дані, що свідчать про уповільнення зростання промислового виробництва і роздрібних продажів в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, причому аналітики очікують уповільнення попиту на паливо.

У своїй записці для клієнтів аналітики BMI прогнозують зниження споживання на 0,3% в 2025 році в порівнянні з попереднім роком через уповільнення темпів зростання в усіх категоріях нафтопродуктів.

«Навіть якщо Китай прийме заходи стимулювання, може знадобитися час, щоб позитивно вплинути на попит на нафту», - додали вони.