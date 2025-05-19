Нафта прискорила зниження, Brent близько $64,7 за барель

Зниження цін на нафту посилилося вдень у понеділок.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET знизилася на $0,71 (1,09%), до $64,70 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,66 (1,06%), до $61,84 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1%, WTI - на 2,4%.

Підтримку котируванням минулого тижня надала новина про те, що США і Китай домовилися про тимчасове зниження взаємних імпортних мит. Водночас очікування укладення ядерної угоди з Іраном, яке допоможе збільшити постачання нафти на світовий ринок, стримали зростання цін.

У понеділок негативним фактором для світових ринків є новина про те, що Moody's Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг США до "Aa1" з "Aaa" на побоюваннях щодо зростання держборгу і дефіциту бюджету. Moody's останнім із "великої трійки" рейтингових агентств утримувало рейтинг найбільшої економіки світу на найвищому щаблі.

"Нафта дешевшає в понеділок, але дивно, що це доволі помірне падіння, з огляду на негативну динаміку ф'ючерсів на американські фондові індекси. Зниження цін і ослаблення долара можуть спричинити підвищений глобальний попит на нафту", - зазначив Б'ярне Шілдроп, головний аналітик SEB із товарно-сировинних ринків.

Тим часом президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у вихідні, що іранська влада за жодних обставин не відмовиться від досягнень у військовій сфері та у сфері мирного атома. При цьому він запевнив, що Тегеран готовий продовжувати переговори з Вашингтоном щодо ядерної проблеми.