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Ціни на нафту знижуються на тлі занепокоєння щодо надлишку пропозиції; виробничі дані Китаю демонструють стійкість
07:56 19.05.2025 |
Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах в понеділок після тижневого зростання, оскільки занепокоєння щодо надлишку пропозиції зберігається на тлі переговорів між США та Іраном, в той час як інвестори оцінили дані по китайським підприємствам, які демонструють стійкість, незважаючи на вплив американських тарифів.
Інвестори також були обережні, оскільки міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг інвестиційного рівня США.
Станом на 05:23 EET ф'ючерси на нафту марки Brent з терміном дії в червні знизилися на 0,3% до 65,20 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також впали на 0,3% до 61,77 доларів за барель.
Минулого тижня обидва контракти зросли більш ніж на 1%, що було зумовлено сплеском на початку тижня, коли США та Китай домовились про тимчасове зниження високих мит, які вони встановили один проти одного.
Однак більша частина цього зростання була нівельована занепокоєнням щодо надлишкової пропозиції через потенційну ядерну угоду між США та Іраном і збільшенням пропозиції з боку ОПЕК+.
У п'ятницю агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США до Аа1 з Ааа, опустивши його на один щабель від найвищого рейтингу.
Агентство посилається на занепокоєння з приводу боргу країни, який зростає до 36 трильйонів доларів, що може погіршитися через запропоноване президентом Трампом скорочення податків.
Це призвело до обережних настроїв серед нафтотрейдерів, які вже боролися з розвитком подій, що ведуть до потенційного збільшення пропозиції.
Минулого тижня Трамп заявив, що США впритул наблизилися до укладення ядерної угоди з Іраном, і Тегеран «начебто» погодився на її умови.
Підписання угоди і зняття санкцій може призвести до повернення іранської нафти на ринок, що потенційно послабить глобальний баланс попиту і пропозиції на нафту.
Сьогодні «значна частина уваги прикута до запланованої телефонної розмови між президентом Трампом і президентом Путіним щодо російсько-української війни», - зазначають аналітики ING у своїй записці.
«В принципі, навіть якщо ми побачимо мирну угоду і можливе скасування санкцій проти Росії, це призведе лише до обмеженого збільшення пропозиції», - додали вони.
Крім того, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в четвер, що цього року світова пропозиція нафти зростатиме швидше, ніж очікувалося раніше, оскільки члени ОПЕК+ згортають скорочення видобутку.
За оцінками агентства, зростання світового попиту на нафту сповільниться до кінця року.
Ринки засвоїли дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам в Китаї за квітень, опубліковані в понеділок.
У квітні промислове виробництво зросло більше, ніж очікувалося, при цьому активність на підприємствах залишалася високою, незважаючи на тиск з боку підвищених торговельних мит США.
Однак внутрішній попит продемонстрував ознаки слабкості, оскільки роздрібні продажі за місяць виявилися нижчими за очікування.
Інвестори шукали ознаки відновлення в найбільшому в світі імпортері нафти, який бореться зі слабким економічним зростанням і митною напруженістю зі США.
Хоча Вашингтон і Пекін оголосили про 90-денну відстрочку введення високих мит, занепокоєння щодо подальших переговорів зберігається.
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