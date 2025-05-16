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Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується по $64,9 за барель
14:38 16.05.2025 |
Нафта продовжує дорожчати вдень у п'ятницю і, ймовірно, завершить тиждень у плюсі.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:59 EET становить $64,91 за барель, що на $0,38 (0,59%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,36 (0,58%), до $61,98 за барель.
Напередодні контракти на Brent і WTI подешевшали на понад 2% на тлі зростання очікувань укладення угоди між США та Іраном і подальшого скасування санкцій проти іранського енергетичного сектора. Про те, що сторони близькі до укладення угоди, в четвер заявив президент США Дональд Трамп.
Укладення ядерної угоди та зняття санкцій дасть змогу Ірану наростити нафтовидобуток, зважаючи на зростання кількості потенційних покупців, зазначає аналітик ING Воррен Паттерсон. За його оцінками, це може призвести до збільшення пропозиції нафти на 400 тис. барелів на день.
Тим часом підтримку нафтовим котируванням продовжують надавати надії на нормалізацію торговельних відносин між Китаєм і США. На початку тижня нафтові ціни отримали сильний імпульс до зростання з боку новин про те, що Вашингтон і Пекін домовилися про взаємне зниження імпортних мит на 90 днів. Занепокоєння про те, що торговельна війна між найбільшими економіками світу призведе до сповільнення економічного зростання і ослаблення попиту на енергоносії, чинило негативний вплив на настрої учасників ринку останнім місяцями.
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