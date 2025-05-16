Нафта готується до другого тижневого зростання на тлі перемир'я в торговельній війні

Ціни на нафту в п'ятницю залишалися стабільними, прямуючи до другого поспіль тижневого зростання завдяки послабленню торгової напруженості між США і Китаєм, хоча потенційне відновлення поставок з Ірану обмежило зростання цін.

О 05:26 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1 цент до $64,52 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли 2 центи до 61,64 долара.

Обидва контракти впали більш ніж на 2% на попередній сесії після розпродажу через зростаючі перспективи іранської ядерної угоди.

Президент Дональд Трамп заявив, що США наближаються до ядерної угоди з Іраном, а Тегеран «начебто» погодився на її умови. Однак джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що ще є питання, які необхідно вирішити.

Аналітики ING написали в замітці, що ядерна угода, яка скасує санкції, зменшить ризик поставок, що дозволить Ірану збільшити видобуток нафти і знайти більше охочих покупців для своєї нафти. За їхніми словами, це може призвести до додаткового постачання близько 400 000 барелів на добу (б/д).

Незважаючи на потенційний тиск на пропозицію, цього тижня ціни на нафту Brent і WTI зросли на 1% після різкого зростання на його початку. Настрої посилилися після того, як США і Китай, два найбільші споживачі нафти і економіки світу, домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні, під час якої обидві сторони різко знизять торгові мита. Високі взаємні китайсько-американські тарифи викликали побоювання, що вони завдадуть різкого удару по глобальному зростанню та попиту на нафту.

Аналітики BMI, підрозділу Fitch Solutions, зберегли свої прогнози щодо середніх цін на нафту марки Brent на рівні 68 доларів за барель у 2025 році та 71 долар за барель у 2026 році, порівняно з 80 доларами за барель у 2024 році, посилаючись на невизначеність торговельної політики щодо цінової перспективи.

«Хоча 90-денний період охолодження залишає двері відкритими для подальшого прогресу в зниженні торговельних бар'єрів з обох сторін, невизначеність щодо довгострокової торговельної політики обмежуватиме потенціал зростання цін», - зазначають аналітики в дослідницькому звіті.

Занепокоєння на ринку викликав очікуваний профіцит.

У четвер Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту до 2025 року на 380 000 барелів на добу, оскільки Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ згортають скорочення видобутку.

МЕА також спрогнозувало профіцит на наступний рік, незважаючи на незначний перегляд прогнозу світового попиту на нафту на 2025 рік на 20 000 барелів на добу в бік підвищення.

Інвестори також стежили за ознаками зниження процентних ставок Федеральним резервом, що могло б підтримати економіку і попит на нафту.

Раніше цього тижня дані Управління енергетичної інформації США показали більший, ніж очікувалося, стрибок запасів сирої нафти, що посилило занепокоєння щодо попиту в найбільшому споживачі нафти у світі.