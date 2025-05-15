Ціни на нафту втрачають понад 3%, Brent торгується біля $63,8 за барель

Ціни на нафту посилили зниження під час торгів на тлі зростання очікувань укладення угоди між Іраном і США.

Президент США Дональд Трамп заявив у Досі в четвер, що сторони близькі до підписання угоди.

"Іран певною мірою погодився на умови майбутньої угоди (...). Вони не зможуть володіти ядерною зброєю", - сказав Трамп, слова якого наводять західні ЗМІ.

Напередодні радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив телеканалу NBC News, що Тегеран готовий укласти угоду в обмін на скасування Вашингтоном економічних санкцій.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 кч становить $63,83 за барель, що на $2,26 (3,42%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $2,23 (3,53%), до $60,92 за барель.

"Менш ніж за 24 години наратив змінився від запровадження Штатами нових санкцій щодо Ірану на зростання очікувань дипломатичного прориву, - зазначає головний аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн. - Укладення угоди різко збільшить імовірність того, що нафтовий ринок зіткнеться із суттєвим надлишком пропозиції пізніше цього року, особливо з урахуванням планів щодо нарощування видобутку ОПЕК+".

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) символічно підвищило прогноз глобального зростання попиту на нафту в 2025 році. Тепер МЕА очікує збільшення попиту на 741 тис. бар./д, а не на 726 тис. бар./д, як очікувалося раніше.