Нафта падає, оскільки трейдери очікують стрибка запасів нафти в США

Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки трейдери очікують потенційного стрибка запасів нафти в США, хоча ціни тримаються біля двотижневих максимумів на тлі оптимізму після того, як США і Китай домовилися про тимчасове зниження взаємних мит.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 39 центів, або на 0,6%, до 66,24 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 36 центів, або на 0,6%, до 63,31 долара. За попередню сесію обидва еталони зросли більш ніж на 2,5%.

Дві найбільші економіки світу домовилися в понеділок призупинити свою торговельну війну щонайменше на 90 днів: США знизили тарифи до 30% з 145%, а Китай зменшив мита на американський імпорт до 10% з 125%.

«Економічна пауза між США і Китаєм могла б створити наратив, який міг би пожвавити попит на тлі обережного оптимізму», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Однак очікування приголомшливого стрибка запасів нафти в США поки що обмежують оптимізм, додала Сачдева.

«Цей різкий контраст зі значним падінням минулого тижня свідчить про те, що попит на нафту все ще стикається зі значними проблемами, що змушує спостерігачів за ринком хвилюватися і гадати, звідки прийде наступний поворот», - сказала вона.

За тиждень, що закінчився 9 травня, запаси нафти зросли на 4,3 млн барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Офіційні щотижневі дані про запаси від Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в середу о 14:30 за Гринвічем.

Інвестори продовжують стежити за сигналами попиту. Аналітики Rystad Energy зазначають, що угода «розвіяла певний песимізм з боку попиту», водночас застерігаючи від будь-якого тривалого впливу мит, незважаючи на відкат.

Ринок також спостерігає за поїздкою президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки, яка розпочалася у вівторок з виступу на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді, де він заявив, що США скасують багаторічні санкції проти Сирії, і заручився обіцянкою Саудівської Аравії інвестувати 600 мільярдів доларів.

Керівник відділу сировинних ринків Rystad Energy Мукеш Сахдев заявив, що запобігання стрибків цін на нафту під час літнього туристичного сезону буде ключовою частиною порядку денного президента під час поїздки.

Він додав, що Сполучені Штати можуть скористатися зниженням цін, щоб закупити більше близькосхідної нафти для свого Стратегічного нафтового резерву.

«Великою невідомістю для ринку є те, як дії США, пов'язані з Іраном, Росією та Венесуелою, призведуть до перебоїв у постачанні або збільшення запасів», - сказав Сахдев.

У вівторок США запровадили нові санкції проти близько 20 компаній, які, за їхніми словами, допомагали Генеральному штабу Збройних сил Ірану та його підставній компанії Sepehr Energy відправляти іранську нафту до Китаю.

Санкції були запроваджені після четвертого раунду американо-іранських переговорів в Омані з метою вирішення суперечок щодо іранської ядерної програми.