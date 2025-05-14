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Без похмілля: перехід на «спиртовий» бензин не вплинув на ціни
10:55 13.05.2025 |
Хвилювання щодо злету цін на бензин через обов'язкове додавання біоетанолу з 1 травня виявилися марними. Мало того, на низці заправних комплексів бензин здешевшав. Спирт спиртом, а попит ніхто не скасовував.
Але все ж таки більшість паливних мереж не поспішала, спостерігаючи за поступовим зростанням цін на нафту, яка швиденько повернулась до $66/бар.. Тому замість зниження був використаний улюблений прийом - збільшення дисконтів. Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л). Традиційно більш живим був «газовий» сегмент ринку, де «промєдлєніє смерті подобно».
Потроху
На 1 грн/л знизила вартість бензину і дизпального «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин і 51,99 грн/л на дизель. Повністю вирішив скопіювати цінник держоператора дніпровський VostokGaz. Скраплений газ у цих операторів знизився на 50 коп./л і 30 коп./л відповідно (33,99 грн/л і 34,49 грн/л).
Нижче від «Укрнафти» запірнула UPG, знизивши на 50 коп./л цінник на «світлі» - 52,90 і 51,40 грн/л на бензин і ДП відповідно. Одночасно відрив від ОККО й WOG збільшився більше, ніж на 5 і 5,50 грн/л відповідно. Зазначимо, що у січні-лютому UPG відставала в середньому на 4 грн/л. Вочевидь це сигналізує про намагання мережі збільшити продажі.
Точково на 1 грн/л здешевшав А-95 у мережах «БРСМ-Нафта», Motto, Marshal і Amic.
На 8-40 коп./л знизився середній цінник на дизель в Amic, Chipo, Motto, Green Wave і «Факторі». Останній лідирує у номінації «Найдешевше пальне у мережі» з ціною 46,50 грн/л. Відрив від найближчого цінового конкурента в регіоні - Marshal - становить близько 70 коп./л.
Попри загальну динаміку ринку, на стелах BVS, «Автотрансу» і «Маркету» вартість 95-го зросла на 1 грн/л, до 54,99 грн/л у полтавських мережах і 50,99 грн/л у маркетівців.
Дорахували 1,50 грн/л до бензину у VST, але тільки у Хмельницькій області, підтягнувши до стандартних у мережі 53,40 грн/л. Оператор поки вирішив не чіпати цінник у Закарпатті, де вартість 51 грн/л конкурує з цінами «БРСМ», «Маркету» й Motto.
1 грн/л додав «сотий»у Shell, до 60,95 грн/л, що було логічно на тлі зникнення продукту у найбільшого продавця - UPG. А от що спонукало Shell (читай «Укрнафту») підвищити «причепом» і скраплений газ, невідомо.
Підтягнув вартість газу до цінників ОККО і WOG, SOCAR, збільшивши їх на майже 1-2 грн/л залежно від регіону, до однієї у мережі ціни на рівні 36,98 грн/л.
Водночас на стелах операторів середнього і нижнього цінових діапазонів ціни на LPG потроху знижувалися. Цьому сприяли як зниження гуртових цін (з початку місяця в середньому на 400 грн/т, до 54 750 грн/т, або на 0,22 грн/л, до 29,57 грн/л), так і непоганий спред між гуртом і роздробом, до середніх з 1 по 12 травня 5,52 грн/л.
У регіонах найбільше зниження спостерігалось на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області (-1,30 грн/л, до 32,99 грн/л). Трохи менше - 1 грн/л - недорахувала «БРСМ» разом з VST у Закарпатській області (33,29 і 32,90 грн/л відповідно).
У решти мереж газ у середньому здешевшав на 10-60 коп./л (див. табл.).
Політика операторів продовжує збільшувати спред між гуртовими й роздрібними цінами на дизельне пальне. За 12 днів травня вона у середньому зросла порівняно з квітнем на 58 коп./л, до 10,76 грн/л, компенсуючи втрати на бензині (-63 коп./л, до 8,70 грн/л).
Зростання котирувань нафти Brent може під'їсти маржинальність пального, яке відносно торішніх показників має надлишок на дизелі 2,75 грн/л, на бензині - 80 коп./л. Швидше за все, ціни не зростатимуть, але й подальше зниження вбачається малоймовірним через стрімке здорожчання нафти.
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 12 травня, грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
12.05.25
|
Зм.
|
12.05.25
|
Зм.
|
12.05.25
|
Зм.
|
12.05.25
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
35,50
|
0,00
|
Shell
|
57,95
|
0,00
|
60,95
|
1,00
|
56,95
|
0,00
|
36,45
|
1,00
|
SOCAR
|
56,66
|
0,00
|
59,82
|
0,00
|
55,82
|
0,00
|
36,98
|
1,16
|
Neftek
|
55,99
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
KLO
|
55,49
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
AMIC
|
55,49
|
-0,18
|
57,49
|
-0,67
|
54,10
|
-0,11
|
34,57
|
-0,17
|
BVS
|
54,99
|
1,00
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
34,39
|
-0,60
|
Автотранс
|
54,98
|
1,00
|
60,98
|
1,00
|
53,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
Parallel
|
53,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,89
|
-0,20
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,49
|
-0,30
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,79
|
0,00
|
33,37
|
0,00
|
ZOG
|
53,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
34,00
|
-0,50
|
VostokGaz
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
51,99
|
-1,00
|
34,49
|
-0,30
|
Олас
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
52,99
|
-1,00
|
55,99
|
0,00
|
51,99
|
-1,00
|
33,99
|
-0,50
|
VST
|
52,92
|
0,30
|
|
|
49,24
|
0,00
|
33,30
|
-0,10
|
U.GO
|
52,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
34,40
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
-0,40
|
|
|
51,90
|
-0,40
|
33,80
|
0,00
|
UPG
|
52,90
|
-0,50
|
55,40
|
0,00
|
51,40
|
-0,50
|
34,52
|
0,00
|
Chipo
|
52,47
|
-0,47
|
|
|
50,50
|
-0,08
|
33,88
|
-0,26
|
Кворум
|
52,28
|
0,00
|
|
|
50,98
|
0,00
|
33,18
|
-0,20
|
Укр-Петроль
|
52,00
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
|
|
Mango
|
51,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
33,68
|
0,00
|
SUNOIL
|
51,79
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
Marshal
|
51,37
|
-0,20
|
54,46
|
0,00
|
48,97
|
0,00
|
33,71
|
-0,22
|
Motto
|
51,27
|
-0,43
|
51,88
|
-0,40
|
49,62
|
-0,07
|
34,21
|
-0,29
|
Маркет
|
50,99
|
1,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
|
|
БРСМ-Нафта
|
50,86
|
-0,60
|
|
|
49,38
|
0,00
|
33,51
|
-0,37
|
RLS
|
50,40
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
33,30
|
-0,10
|
Фактор
|
50,00
|
0,00
|
|
|
46,50
|
-0,20
|
|
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
|
|
47,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,63
|
-0,18
|
58,69
|
0,06
|
53,39
|
-0,15
|
35,25
|
-0,07
|
|
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