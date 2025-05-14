Без похмілля: перехід на «спиртовий» бензин не вплинув на ціни

Хвилювання щодо злету цін на бензин через обов'язкове додавання біоетанолу з 1 травня виявилися марними. Мало того, на низці заправних комплексів бензин здешевшав. Спирт спиртом, а попит ніхто не скасовував.

Але все ж таки більшість паливних мереж не поспішала, спостерігаючи за поступовим зростанням цін на нафту, яка швиденько повернулась до $66/бар.. Тому замість зниження був використаний улюблений прийом - збільшення дисконтів. Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л). Традиційно більш живим був «газовий» сегмент ринку, де «промєдлєніє смерті подобно».

Потроху

На 1 грн/л знизила вартість бензину і дизпального «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин і 51,99 грн/л на дизель. Повністю вирішив скопіювати цінник держоператора дніпровський VostokGaz. Скраплений газ у цих операторів знизився на 50 коп./л і 30 коп./л відповідно (33,99 грн/л і 34,49 грн/л).

Нижче від «Укрнафти» запірнула UPG, знизивши на 50 коп./л цінник на «світлі» - 52,90 і 51,40 грн/л на бензин і ДП відповідно. Одночасно відрив від ОККО й WOG збільшився більше, ніж на 5 і 5,50 грн/л відповідно. Зазначимо, що у січні-лютому UPG відставала в середньому на 4 грн/л. Вочевидь це сигналізує про намагання мережі збільшити продажі.

Точково на 1 грн/л здешевшав А-95 у мережах «БРСМ-Нафта», Motto, Marshal і Amic.

На 8-40 коп./л знизився середній цінник на дизель в Amic, Chipo, Motto, Green Wave і «Факторі». Останній лідирує у номінації «Найдешевше пальне у мережі» з ціною 46,50 грн/л. Відрив від найближчого цінового конкурента в регіоні - Marshal - становить близько 70 коп./л.

Попри загальну динаміку ринку, на стелах BVS, «Автотрансу» і «Маркету» вартість 95-го зросла на 1 грн/л, до 54,99 грн/л у полтавських мережах і 50,99 грн/л у маркетівців.

Дорахували 1,50 грн/л до бензину у VST, але тільки у Хмельницькій області, підтягнувши до стандартних у мережі 53,40 грн/л. Оператор поки вирішив не чіпати цінник у Закарпатті, де вартість 51 грн/л конкурує з цінами «БРСМ», «Маркету» й Motto.

1 грн/л додав «сотий»у Shell, до 60,95 грн/л, що було логічно на тлі зникнення продукту у найбільшого продавця - UPG. А от що спонукало Shell (читай «Укрнафту») підвищити «причепом» і скраплений газ, невідомо.

Підтягнув вартість газу до цінників ОККО і WOG, SOCAR, збільшивши їх на майже 1-2 грн/л залежно від регіону, до однієї у мережі ціни на рівні 36,98 грн/л.

Водночас на стелах операторів середнього і нижнього цінових діапазонів ціни на LPG потроху знижувалися. Цьому сприяли як зниження гуртових цін (з початку місяця в середньому на 400 грн/т, до 54 750 грн/т, або на 0,22 грн/л, до 29,57 грн/л), так і непоганий спред між гуртом і роздробом, до середніх з 1 по 12 травня 5,52 грн/л.

У регіонах найбільше зниження спостерігалось на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області (-1,30 грн/л, до 32,99 грн/л). Трохи менше - 1 грн/л - недорахувала «БРСМ» разом з VST у Закарпатській області (33,29 і 32,90 грн/л відповідно).

У решти мереж газ у середньому здешевшав на 10-60 коп./л (див. табл.).

Політика операторів продовжує збільшувати спред між гуртовими й роздрібними цінами на дизельне пальне. За 12 днів травня вона у середньому зросла порівняно з квітнем на 58 коп./л, до 10,76 грн/л, компенсуючи втрати на бензині (-63 коп./л, до 8,70 грн/л).

Зростання котирувань нафти Brent може під'їсти маржинальність пального, яке відносно торішніх показників має надлишок на дизелі 2,75 грн/л, на бензині - 80 коп./л. Швидше за все, ціни не зростатимуть, але й подальше зниження вбачається малоймовірним через стрімке здорожчання нафти.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 12 травня, грн/л