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АНАЛІТИКА

Без похмілля: перехід на «спиртовий» бензин не вплинув на ціни

 

Хвилювання щодо злету цін на бензин через обов'язкове додавання біоетанолу з 1 травня виявилися марними. Мало того, на низці заправних комплексів бензин здешевшав. Спирт спиртом, а попит ніхто не скасовував.

Але все ж таки більшість паливних мереж не поспішала, спостерігаючи за поступовим зростанням цін на нафту, яка швиденько повернулась до $66/бар.. Тому замість зниження був використаний улюблений прийом - збільшення дисконтів. Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л). Традиційно більш живим був «газовий» сегмент ринку, де «промєдлєніє смерті подобно».

Потроху

На 1 грн/л знизила вартість бензину і дизпального «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин і 51,99 грн/л на дизель. Повністю вирішив скопіювати цінник держоператора дніпровський VostokGaz. Скраплений газ у цих операторів знизився на 50 коп./л і 30 коп./л відповідно (33,99 грн/л і 34,49 грн/л).

Нижче від «Укрнафти» запірнула UPG, знизивши на 50 коп./л цінник на «світлі» - 52,90 і 51,40 грн/л на бензин і ДП відповідно. Одночасно відрив від ОККО й WOG збільшився більше, ніж на 5 і 5,50 грн/л відповідно. Зазначимо, що у січні-лютому UPG відставала в середньому на 4 грн/л. Вочевидь це сигналізує про намагання мережі збільшити продажі.

Точково на 1 грн/л здешевшав А-95 у мережах «БРСМ-Нафта», Motto, Marshal і Amic.

На 8-40 коп./л знизився середній цінник на дизель в Amic, Chipo, Motto, Green Wave і «Факторі». Останній лідирує у номінації «Найдешевше пальне у мережі» з ціною 46,50 грн/л. Відрив від найближчого цінового конкурента в регіоні - Marshal - становить близько 70 коп./л.

Попри загальну динаміку ринку, на стелах BVS, «Автотрансу» і «Маркету» вартість 95-го зросла на 1 грн/л, до 54,99 грн/л у полтавських мережах і 50,99 грн/л у маркетівців.

Дорахували 1,50 грн/л до бензину у VST, але тільки у Хмельницькій області, підтягнувши до стандартних у мережі 53,40 грн/л. Оператор поки вирішив не чіпати цінник у Закарпатті, де вартість 51 грн/л конкурує з цінами «БРСМ», «Маркету» й Motto.

1 грн/л додав «сотий»у Shell, до 60,95 грн/л, що було логічно на тлі зникнення продукту у найбільшого продавця - UPG. А от що спонукало Shell (читай «Укрнафту») підвищити «причепом» і скраплений газ, невідомо.

Підтягнув вартість газу до цінників ОККО і WOG, SOCAR, збільшивши їх на майже 1-2 грн/л залежно від регіону, до однієї у мережі ціни на рівні 36,98 грн/л.

Водночас на стелах операторів середнього і нижнього цінових діапазонів ціни на LPG потроху знижувалися. Цьому сприяли як зниження гуртових цін (з початку місяця в середньому на 400 грн/т, до 54 750 грн/т, або на 0,22 грн/л, до 29,57 грн/л), так і непоганий спред між гуртом і роздробом, до середніх з 1 по 12 травня 5,52 грн/л.

У регіонах найбільше зниження спостерігалось на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області (-1,30 грн/л, до 32,99 грн/л). Трохи менше - 1 грн/л - недорахувала «БРСМ» разом з VST у Закарпатській області (33,29 і 32,90 грн/л відповідно).

У решти мереж газ у середньому здешевшав на 10-60 коп./л (див. табл.).

Політика операторів продовжує збільшувати спред між гуртовими й роздрібними цінами на дизельне пальне. За 12 днів травня вона у середньому зросла порівняно з квітнем на 58 коп./л, до 10,76 грн/л, компенсуючи втрати на бензині (-63 коп./л, до 8,70 грн/л).

Без похмілля: перехід на «спиртовий» бензин не вплинув на ціни

 

Зростання котирувань нафти Brent може під'їсти маржинальність пального, яке відносно торішніх показників має надлишок на дизелі 2,75 грн/л, на бензині - 80 коп./л. Швидше за все, ціни не зростатимуть, але й подальше зниження вбачається малоймовірним через стрімке здорожчання нафти.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 12 травня, грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

12.05.25

Зм.

12.05.25

Зм.

12.05.25

Зм.

12.05.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,99

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

0,00

Shell

57,95

0,00

60,95

1,00

56,95

0,00

36,45

1,00

SOCAR

56,66

0,00

59,82

0,00

55,82

0,00

36,98

1,16

Neftek

55,99

0,00

58,49

0,00

52,99

0,00

35,49

0,00

KLO

55,49

0,00

56,89

0,00

55,89

0,00

36,50

0,00

AMIC

55,49

-0,18

57,49

-0,67

54,10

-0,11

34,57

-0,17

BVS

54,99

1,00

57,99

0,00

53,99

0,00

34,39

-0,60

Автотранс

54,98

1,00

60,98

1,00

53,98

0,00

34,98

0,00

Parallel

53,99

0,00

52,49

0,00

52,99

0,00

34,89

-0,20

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

52,99

0,00

34,49

-0,30

Катрал

53,99

0,00

51,79

0,00

33,37

0,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

52,50

0,00

34,00

-0,50

VostokGaz

52,99

-1,00

51,99

-1,00

34,49

-0,30

Олас

52,99

0,00

50,49

0,00

33,99

0,00

Укрнафта

52,99

-1,00

55,99

0,00

51,99

-1,00

33,99

-0,50

VST

52,92

0,30

49,24

0,00

33,30

-0,10

U.GO

52,90

0,00

50,90

0,00

34,40

0,00

Green Wave

52,90

-0,40

51,90

-0,40

33,80

0,00

UPG

52,90

-0,50

55,40

0,00

51,40

-0,50

34,52

0,00

Chipo

52,47

-0,47

50,50

-0,08

33,88

-0,26

Кворум

52,28

0,00

50,98

0,00

33,18

-0,20

Укр-Петроль

52,00

0,00

50,90

0,00

Mango

51,99

0,00

50,99

0,00

33,68

0,00

SUNOIL

51,79

0,00

50,49

0,00

34,19

0,00

Marshal

51,37

-0,20

54,46

0,00

48,97

0,00

33,71

-0,22

Motto

51,27

-0,43

51,88

-0,40

49,62

-0,07

34,21

-0,29

Маркет

50,99

1,00

50,49

0,00

БРСМ-Нафта

50,86

-0,60

49,38

0,00

33,51

-0,37

RLS

50,40

0,00

54,00

0,00

48,00

0,00

33,30

-0,10

Фактор

50,00

0,00

46,50

-0,20

Авантаж 7

48,95

0,00

47,95

0,00

32,95

0,00

Середня ціна в Україні

54,63

-0,18

58,69

0,06

53,39

-0,15

35,25

-0,07
За матеріалами: EnKorr
 

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