Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується біля $64,8 за барель

 

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після впевненого підйому за підсумками попередньої сесії слідом за оголошенням Вашингтоном і Пекіном про взаємне зниження торговельних мит на 90 днів.

США опустять мита на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить мита на американські товари до 10%. Зміни набудуть чинності 14 травня, повідомив Білий дім.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 EET становить $64,82 за барель, що на $0,14 (0,22%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $1,05 (1,64%), до $64,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,08 (0,13%), до $61,87 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів піднялася на $0,93 (1,52%), до $61,95 за барель.

Як Brent, так і WTI завершили торги в понеділок на максимумах за два тижні.

"Американські мита залишаться в центрі уваги інвесторів, і угоди США з іншими великими торговельними партнерами можуть поліпшити настрій інвесторів, - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі. - Крім того, у фокусі ринку цього тижня буде візит президента США Дональда Трампа на Близький Схід у контексті обговорення політики у сфері видобутку нафти, а також потенційних угод щодо Гази та України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,08 0,19 41,4750  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес