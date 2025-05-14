Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується біля $64,8 за барель

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після впевненого підйому за підсумками попередньої сесії слідом за оголошенням Вашингтоном і Пекіном про взаємне зниження торговельних мит на 90 днів.

США опустять мита на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить мита на американські товари до 10%. Зміни набудуть чинності 14 травня, повідомив Білий дім.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 EET становить $64,82 за барель, що на $0,14 (0,22%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $1,05 (1,64%), до $64,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,08 (0,13%), до $61,87 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів піднялася на $0,93 (1,52%), до $61,95 за барель.

Як Brent, так і WTI завершили торги в понеділок на максимумах за два тижні.

"Американські мита залишаться в центрі уваги інвесторів, і угоди США з іншими великими торговельними партнерами можуть поліпшити настрій інвесторів, - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі. - Крім того, у фокусі ринку цього тижня буде візит президента США Дональда Трампа на Близький Схід у контексті обговорення політики у сфері видобутку нафти, а також потенційних угод щодо Гази та України".