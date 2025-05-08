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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $61,9 за барель
14:18 08.05.2025 |
Ціни на нафту прискорили зростання в четвер, відновивши значну частину зазнаних напередодні втрат.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:14 EET становить $61,89 за барель, що на $0,77 (1,26%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,84 (1,45%), до $58,91 за барель.
Підтримку котируванням надають очікування ослаблення напруженості у відносинах між США і Китаєм, а також загального поліпшення ситуації в міжнародній торгівлі.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що зустрінеться з представниками КНР у Швейцарії цього тижня. Готовність до таких переговорів підтвердили і в Пекіні.
Крім того, президент США Дональд Трамп напередодні натякнув, що незабаром оголосить про укладення угоди з одним із великих торговельних партнерів.
Федеральна резервна система (ФРС) США в середу зберегла ключову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних, як і очікували більшість аналітиків та економістів. У прес-релізі за підсумками травневого засідання наголошується, що різкі коливання показників зовнішньої торгівлі вплинули на останні дані, проте вони, як і раніше, свідчать про те, що "економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами".
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 2,032 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики. Запаси бензину на тижні, що завершився 2 травня, зросли на 188 тис. барелів, дистилятів - знизилися на 1,107 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 740 тис. барелів.
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