Ціни на нафту зростають на сподіваннях на торговельні переговори між США та Китаєм

Нафта виросла в четвер після падіння більш ніж на 1 долар на попередній сесії, підтримана надіями на прорив в торгових переговорах між США і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти в світі.

О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 51 цент, або на 0,8%, до 61,63 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 57 центів, або на 1%, до 58,64 долара за барель.

«Оптимізм навколо торгових переговорів між США і Китаєм на цих вихідних є основним фактором, що підтримує відновлення нафтового ринку, - сказала незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

«Ознаки деескалації торгової війни покращили ринкові настрої, викликавши відновлення цін на нафту на перепроданому ринку».

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з вищим економічним чиновником Китаю 10 травня в Швейцарії для переговорів про торгову війну, яка підриває світову економіку. Ці країни є двома найбільшими економіками світу, і перебої в їхній торговельній суперечці, ймовірно, знизять зростання споживання сирої нафти.

Президент США Дональд Трамп у середу припустив, що Китай ініціював торговельні переговори, додавши, що він не готовий знижувати американські мита на китайські товари, щоб змусити Пекін сісти за стіл переговорів. Бессент заявив, що майбутні переговори є початком, а не «просунутим» обговоренням.

Слабкий попит обмежив зростання цін на нафту після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки незмінними, але попередила про зростання економічної невизначеності.

«ФРС дала зрозуміти, що ставки, швидше за все, залишаться сталими до тих пір, поки не стануть зрозумілішими наслідки мит. Це сприяло зміцненню долара США, що посилило несприятливі фактори, з якими стикаються сировинні ринки», - зазначають аналітики ING у своєму звіті в четвер.

Сильніша американська валюта робить нафту, номіновану в доларах, дорожчою для власників інших валют і знижує попит.

Минулого тижня запаси бензину в США зросли, що викликало занепокоєння аналітиків, що споживання не зростає, оскільки США вступають в літній період попиту в кінці цього місяця.

Водночас, Організація країн-експортерів нафти та її союзників, відома як ОПЕК+, збільшить видобуток нафти, що посилить тиск на ціни.