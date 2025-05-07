Ціни на нафту відійшли від внутрішньоденних максимумів, Brent торгується на рівні $62,3 за барель

Ціни на нафту відійшли від внутрішньоденних максимумів у середу, але залишаються в плюсі.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:50 EET становить $62,34 за барель, що на $0,19 (0,31%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,3 (0,51%), до $59,39 за барель.

Раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $63,25 за барель, WTI - до $60,26 за барель.

Підтримку ринку в середу надала інформація про те, що США і Китай домовилися розпочати торговельні переговори. Це підвищує надії на зниження напруженості у відносинах двох країн. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив напередодні ввечері, що зустрінеться з представниками КНР у Швейцарії пізніше цього тижня.

"Новини про підготовку переговорів США і Китаю цього вікенду продовжують підтримувати ціни на нафту після їхнього вчорашнього підйому, - йдеться в огляді ING, який цитує The Wall Street Journal. - Однак нам необхідно бачити істотний прогрес у зниженні мит, щоб прогнози попиту на нафту покращилися".

Напередодні як Brent, так і WTI подорожчали більш ніж на 3%.

Увагу трейдерів у середу спрямовано на дані про запаси енергоносіїв у США, які будуть опубліковані міністерством енергетики о 16:30 к. ч. Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені напередодні, показали зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 4,49 млн барелів.

Падіння цін на нафту з початку поточного року змушує американських сланцевих виробників знижувати прогнози видобутку. Diamondback Energy попередила цього тижня, що виробництво на родовищах сланцевих вуглеводнів у США, імовірно, досягло піку і скорочуватиметься в найближчі місяці через низькі ціни.