Нафта зростає на тлі торгових переговорів між США і Китаєм та зниження видобутку в США

Ціни на нафту зросли в середу, утримуючись трохи вище нещодавніх чотирирічних мінімумів, оскільки інвестори зосередилися на торговельних переговорах між США і Китаєм і на ознаках зниження видобутку в США.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 44 центи за барель, або на 0,7%, до 62,59 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate виросла на 50 центів, або на 0,9%, до 59,59 долара за барель.

Обидва еталони впали до чотирирічного мінімуму після рішення ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку, що викликало побоювання щодо надлишкової пропозиції в той час, коли мита в США посилили занепокоєння щодо попиту.

«Новина про те, що США і Китай почнуть торговельні переговори на цих вихідних, призвела до зростання цін на нафту марки Brent, продовживши ралі на ринку нафти», - заявили в середу сировинні стратеги ING.

«Проте, хоча переговори допоможуть поліпшити настрої на ринку нафти, нам потрібно буде побачити значний прогрес у зниженні мит, щоб поліпшити перспективи попиту», - додали в ING.

Тим часом, зниження цін на нафту протягом останніх тижнів спонукало деякі американські енергетичні компанії, в тому числі Diamondback Energy і Coterra Energy, оголосити про скорочення бурових установок, що, на думку аналітиків, з часом має підтримати ціни за рахунок зменшення обсягів видобутку.

Останні повідомлення свідчать про те, що видобуток знизиться в найближчі місяці, вважає старший сировинний стратег ANZ Bank Деніел Хайнс (Daniel Hynes). «Минулого місяця ми попереджали, що падіння цін і зниження бурової активності підвищують ризик падіння видобутку нафти в США».

За тиждень, що закінчився 2 травня, запаси нафти впали на 4,5 мільйона барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Уряд США опублікує дані про запаси о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). Аналітики, опитані Reuters, в середньому очікують зниження запасів сирої нафти в США на 800 000 барелів за минулий тиждень.

Підтримку цінам також надали ознаки покращення попиту. Споживачі в Китаї збільшили витрати під час святкування Першотравня і в міру того, як учасники ринку поверталися після п'ятиденної відпустки.

В Європі компанії, як очікується, повідомлять про зростання прибутку в першому кварталі на 0,4%, що є кращим показником, ніж падіння на 1,7%, якого аналітики очікували тиждень тому.

Очікується, що Федеральна резервна система США в середу залишить процентні ставки без змін, оскільки тарифи погіршують економічні перспективи.