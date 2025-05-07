Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зростає на тлі торгових переговорів між США і Китаєм та зниження видобутку в США
08:17 07.05.2025 |
Ціни на нафту зросли в середу, утримуючись трохи вище нещодавніх чотирирічних мінімумів, оскільки інвестори зосередилися на торговельних переговорах між США і Китаєм і на ознаках зниження видобутку в США.
О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 44 центи за барель, або на 0,7%, до 62,59 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate виросла на 50 центів, або на 0,9%, до 59,59 долара за барель.
Обидва еталони впали до чотирирічного мінімуму після рішення ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку, що викликало побоювання щодо надлишкової пропозиції в той час, коли мита в США посилили занепокоєння щодо попиту.
«Новина про те, що США і Китай почнуть торговельні переговори на цих вихідних, призвела до зростання цін на нафту марки Brent, продовживши ралі на ринку нафти», - заявили в середу сировинні стратеги ING.
«Проте, хоча переговори допоможуть поліпшити настрої на ринку нафти, нам потрібно буде побачити значний прогрес у зниженні мит, щоб поліпшити перспективи попиту», - додали в ING.
Тим часом, зниження цін на нафту протягом останніх тижнів спонукало деякі американські енергетичні компанії, в тому числі Diamondback Energy і Coterra Energy, оголосити про скорочення бурових установок, що, на думку аналітиків, з часом має підтримати ціни за рахунок зменшення обсягів видобутку.
Останні повідомлення свідчать про те, що видобуток знизиться в найближчі місяці, вважає старший сировинний стратег ANZ Bank Деніел Хайнс (Daniel Hynes). «Минулого місяця ми попереджали, що падіння цін і зниження бурової активності підвищують ризик падіння видобутку нафти в США».
За тиждень, що закінчився 2 травня, запаси нафти впали на 4,5 мільйона барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.
Уряд США опублікує дані про запаси о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). Аналітики, опитані Reuters, в середньому очікують зниження запасів сирої нафти в США на 800 000 барелів за минулий тиждень.
Підтримку цінам також надали ознаки покращення попиту. Споживачі в Китаї збільшили витрати під час святкування Першотравня і в міру того, як учасники ринку поверталися після п'ятиденної відпустки.
В Європі компанії, як очікується, повідомлять про зростання прибутку в першому кварталі на 0,4%, що є кращим показником, ніж падіння на 1,7%, якого аналітики очікували тиждень тому.
Очікується, що Федеральна резервна система США в середу залишить процентні ставки без змін, оскільки тарифи погіршують економічні перспективи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
ТОП-НОВИНИ
|Коломойському продовжили запобіжний захід
|У Калузькій області РФ уражений аеродром «Шайковка», у Московській - авіабаза «Кубінка»
|Дрони атакували заводи оборонної промисловості РФ у Саранську і Тулі
|Келлог стверджує, що Україна готова на 30-кілометрову демілітаризовану зону у війні із РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
|Мінекономіки ініціює запровадження режиму ліцензування та квотування експорту металобрухту
|Україна збільшила імпорт газу майже в 10 разів
|Нафтогаз сплатить до держбюджету ₴8,8 мільярда дивідендів за 2024 рік
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.05.25
|За два роки програмою «єВідновлення» скористалися майже 100 тис. родин - Шмигаль
Бізнес
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР