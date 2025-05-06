Нафта зросла на 1%, оскільки падіння цін спровокувало купівлю

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у вівторок завдяки технічному відскоку і покупкам після падіння на попередній сесії через рішення ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку, хоча занепокоєння щодо перспектив надлишку на ринку збереглися.

О 05:09 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 92 центи до $61,15 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate додала 89 центів до $58,02 за барель.

Обидва бенчмарка в понеділок опустилися до найнижчого рівня з лютого 2021 року, що було викликано рішенням ОПЕК+, прийнятим на вихідних, про подальше прискорення зростання видобутку нафти другий місяць поспіль.

"Сьогоднішній невеликий відскок цін на нафту виглядає більш технічним, ніж фундаментальним, - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. «Постійні зустрічні вітри, включаючи кардинальну зміну виробничої стратегії ОПЕК+, невизначений попит на тлі митних ризиків в США і погіршення цінових прогнозів, продовжують чинити тиск на більш широкий рух цін».

Через очікування перевищення видобутку над споживанням нафта втратила понад 10% за шість сесій поспіль і впала більш ніж на 20% з квітня, коли митні шоки президента США Дональда Трампа спричинили зростання ставок на уповільнення світової економіки.

Повернення учасників китайського ринку після п'ятиденного державного свята "1 травня" підтримало ціни у вівторок.

«Китай також відкрився сьогодні, і, будучи найбільшим імпортером, покупці, ймовірно, встрибнули, щоб зафіксувати нафту на поточних низьких рівнях», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Деяку підтримку також надали дані, що свідчать про прискорення зростання сектору послуг в США, найбільшому світовому споживачеві нафти, завдяки збільшенню замовлень.

Інститут управління поставками (ISM) повідомив у понеділок, що індекс менеджерів із закупівель у невиробничій сфері (PMI) зріс до 51,6 минулого місяця з 50,8 у березні. Економісти, опитані Reuters, прогнозували падіння індексу PMI у сфері послуг до 50,2.

Федеральна резервна система США, швидше за все, залишить процентні ставки без змін в середу, оскільки мита погіршують економічні перспективи.

У понеділок Barclays знизив прогноз ціни на нафту марки Brent на $4 до $70 за барель на 2025 рік і встановив оцінку на 2026 рік на рівні $62 за барель, посилаючись на «вибоїстий шлях для фундаментальних показників» на тлі ескалації торговельної напруженості і зміни стратегії видобутку ОПЕК+.