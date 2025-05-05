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Обвал європейських котирувань минулого тижня придавив ціни на дизель
13:45 05.05.2025 |
На півдні цінник повернувся до позначки плюс-мінус 40 грн/л. Радощів особливо це не додало, бо рентабельність бізнесу сильно не змінилась.
Зниження нафти до $61 за барель призвело до зниження «дизельного» котирування у середньому на $31/т, або 1,30 грн/л, до $588-599/т.
Скорочення різниці між FOB Med і CIF Med до середніх за тиждень $12/т повернули привабливість імпорту баржами з Румунії. Своєю чергою просіли Греція з Туреччиною, звідки за 27 днів квітня сумарно було відвантажено 111 тис. т пального (проти 81,4 тис. т. з Румунії й Дунаю).
Судячи зі всього, щось трапилось у Туреччині, яка демонструє з початку квітня зростання у 3,6 раза, до 2,07 тис. т на добу. 80% ресурсу відправляв «сокарівський» Star Refinery, «підсанкційні» Tupras і Opet.
Знову донизу
На 2 травня діапазон цін на півдні звузився до 40-40,90 грн/л, але реальні продажі не перевищували 40,50 грн/л. До цієї позначки пропонували пальне «Анвітрейд», «Кворум-Нафта», «Ексон», «Дюваль компані», УНТК та ін..
Враховуючи робочий діапазон цін, премії до котирувань CIF Med на 1 травня становили $67-79/т, тоді як тижнем раніше - $45-50/т. Хоч премії й додали, але все одно їх вистачало тільки на покриття додаткових витрат, які обходяться близько $64-74/т залежно від напрямку.
«Через зниження надходжень дизелю у другій половині тижня продажі були більш-менш. Але загалом попит досить слабкий і до серпня вже не варто чекати якогось суттєвого зростання», - вважає один з імпортерів.
Як зазначали трейдери, минулого тижня основне споживання припадало на «перекупів». Аграрії, які вже засіяли основну частину земель, суттєво скоротили закупівлю.
На заході продажі ускладнюються різкою активізацією продавців угорського ресурсу, а також «суходільного» пального з Румунії.
Наприкінці минулого тижня у Чернівецькій області ціни стартували з 40,90-41,80 грн/л. На нижній межі пропонували друзі «Мартін Трейд» і УНТК. На ринку казали, що ресурс звідси «добиває» до Житомирської області.
У Львівській області, куди надходить частина залізничного ресурсу з Польщі, ЗПЕК пропонувала шведський дизель за 41,40 грн/л.
У Волинській, куди надходить основна частина ресурсу з заходу, ціни починалися від 41 грн/л («Мартін Трейд», УНТК). За 41,40 грн/л, знову ж таки, пропонував ЗПЕК.
З 21 по 27 квітня постачання з Польщі й Литви сумарно становило 54,5 тис. т, що на 13% більше, ніж тиждень тому. Надходження від поляків зросло на 19%, до одного з найбільших тижневих показників з початку року, 45,6 тис. т. З Литви, навпаки, скоротилося на 11%, до майже 9 тис. т.
Зазначимо, що Orlen Lietuva переглянув ціни на 5-11 травня з урахуванням падіння нафти, знизивши їх на $21/т, до $638-651/т.
На сході й у центрі країни все частіше лунають «скарги» на поведінку компанії «Тікич Енерджі», яка пропонує за безальтернативними цінами. Причини цього вбачаються у майже родинних зв'язках з AGTG - одним із найбільших імпортерів.
* * *
На початку тижня негода на Суліні, яку прогнозують метеорологи, може відтермінувати надходження дизелю, що втримає ціни від зменшення за збереження просідання зовнішнього ринку.
Загалом у травні трейдери не розраховують на покращення рентабельності ресурсу. Дисбаланс у постачанні дизелю й надалі створюватиме надлишкові пропозиції, які негативно впливатимуть на маржі. Загалом період травня й червня характеризується як сезон низького споживання.
«Зараз ситуація не про те, щоб заробляти, а про те, щоб мінімізувати збитки», - наголосив засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко.
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