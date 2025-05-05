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АНАЛІТИКА

Shell вивчає можливість придбання BP – Bloomberg

 

Британський нафтогазовий гігант Shell розглядає можливість придбати іншу британську нафтогазову компанію BP plc, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Досі ці компанії були найближчими конкурентами.

Остаточне рішення ще не ухвалено, воно залежатиме від того, чи знижуватимуться акції BP і далі. За останній рік вони вже втратили третину вартості.

Обговорення перебувають на ранній стадії, і Shell може вирішити зосередитися на викупі акцій і додаткових поглинаннях, а не на великому злитті.

Крім цього, джерела Bloomberg зазначили, що інші великі енергетичні компанії також аналізують, чи захочуть вони брати участь у торгах на купівлю BP.

Можливе об'єднання цих корпорацій стане одним з найбільших поглинань в історії нафтогазової промисловості. Це дало б Shell масштаб конкурувати з такими енергетичними гігантами, як Exxon і Chevron.

Успішне поглинання BP також може сприяти зростанню видобутку Shell, давши змогу компанії відновити присутність на ринку США після того, як у 2021 році вона продала свої сланцеві активи в Пермському басейні компанії ConocoPhillips.

Водночас головний виконавчий директор Shell Ваель Саван в інтерв'ю Financial Times сказав, що замість поглинання BP він надає перевагу зворотному викупу акцій Shell.

Під час конференції з інвесторами Саван сказав, що Shell "треба навести лад у власному домі" і що компанія має "ще багато роботи", попри прогрес за останні кілька років.

Представник Shell в коментарі Reuters додав, що компанія зосереджена на отриманні цінності через фокус на результативності, дисципліні та спрощенні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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