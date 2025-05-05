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Нафта падає, оскільки ОПЕК+ прискорює збільшення видобутку, намічається профіцит
09:20 05.05.2025 |
Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель на азіатських торгах в понеділок, оскільки ОПЕК+ має намір ще більше прискорити збільшення видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку, затьмареному невизначеними перспективами попиту.
О 08:53 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2,21, або на 3,61%, до $59,08 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $56,00 за барель, що на $2,29, або на 3,93% нижче.
Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ погодилася прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 000 барелів на добу.
За підрахунками Reuters, червневе збільшення видобутку досягне 960 000 барелів на добу, що становить 44% від 2,2 млн барелів на добу різних скорочень, узгоджених на період з 2022 року.
"Рішення ОПЕК+ від 3 травня про підвищення квот на видобуток ще на 411 000 барелів на добу в червні посилює очікування ринку, що глобальний баланс попиту і пропозиції наближається до профіциту", - зазначив Тім Еванс, засновник Evans on Energy, у своїй записці.
Група може повністю відмовитися від добровільного скорочення видобутку до кінця жовтня, якщо члени ОПЕК+ не покращать дотримання своїх квот на видобуток, повідомили Reuters джерела в ОПЕК+.
Джерела в ОПЕК+ заявили, що Саудівська Аравія підштовхує ОПЕК+ до прискорення зменшення скорочення видобутку, щоб покарати Ірак і Казахстан за погане дотримання своїх квот на видобуток.
Вперше з грудня 2023 року 6-місячний спред цін на нафту марки Brent сягнув позначки 11 центів за барель, причому зараз нафта дешевша, ніж у наступні місяці, що відображає очікування, що ринок забезпечений достатньою пропозицією.
Barclays та ING також знизили свої прогнози щодо нафти марки Brent після рішення ОПЕК+.
Barclays знизив прогноз ціни Brent на 4 долари до 66 доларів за барель на 2025 рік і на 2 долари до 60 доларів за барель на 2026 рік, тоді як ING очікує, що ціна Brent цього року становитиме в середньому 65 доларів, порівняно з 70 доларами раніше.
«Тепер ми очікуємо, що ОПЕК+ поступово відмовиться від додаткових добровільних коригувань до жовтня 2025 року, але також очікуємо дещо повільнішого зростання видобутку нафти в США», - зазначає аналітик Barclays Амарпріт Сінгх (Amarpreet Singh) у своїй записці.
За його словами, чистий вплив збільшення видобутку ОПЕК+ і зниження видобутку в США збільшив оцінку Barclays щодо пропозиції в 2025 році на 290 000 барелів на добу і 110 000 барелів на добу в 2026 році.
Аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном заявили, що світовий нафтовий баланс, як очікується, поглибиться в профіцит протягом 2025 року.
"Ринок нафти має справу зі значною невизначеністю попиту на тлі митних ризиків. Ця зміна в політиці ОПЕК+ додає невизначеності з боку пропозиції", - додали вони.
Тим часом, напруженість на Близькому Сході зросла після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв помститися Ірану за те, що підтримуване Тегераном угруповання Хуті випустило ракету, яка впала біля головного аеропорту Ізраїлю.
Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив у неділю, що Тегеран завдасть удару у відповідь, якщо США або Ізраїль нападуть.
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